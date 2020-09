Zamořený je už více než čtyřicet kilometrů dlouhý úsek. Policie případ šetří jako trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti - konkrétního viníka ale stále nezná.

Rodičům, kteří jsou zvyklí pozorovat s dětmi z lávky U Tenisu ryby a krmit kačeny, se v úterý dopoledne naskytl nepříjemný pohled. Některé ryby bojovaly o život, jiné plavaly břichem nahoru.

„Voda odnáší mrtvé ryby a jsou vidět po celém úseku řeky Bečvy v Přerově. Na záchranu už je pozdě - co přežije, přežije, co nepřežije, nepřežije,“ řekl smutně šéf přerovské pobočky Českého svazu rybářů Alexander Majer.

Celkový rozsah škod na více než čtyřicetikilometrovém úseku vodního toku bude značný - uhynuly totiž tuny ryb.

„Otrava zasáhla reofilní ryby - ostroretky, parmy, ale viděl jsem i uhynulé candáty. Na celé Bečvě platí zákaz rybolovu a upozornili jsme občany, aby nepouštěli do vody psy, protože je pořád kontaminovaná,“ dodal.

Bečva se v těchto dnech pohybuje líně - důvodem je hlavně počasí bez srážek. „V pondělí kolem půl druhé odpoledne se kontaminovaná voda dostala až k oseckému jezu a druhý den ráno byla v Přerově. Předpokládáme, že to půjde dál až do Moravy - jak rychle, záleží hlavně na průtoku,“ odhaduje Alexander Majer.

VIDEO: Úhyn ryb na řece Bečvě v Hranicích 21.9.2020

Zákaz vstupu do řeky

Odbor životního prostředí přerovského magistrátu lidem zakázal vstupovat do Bečvy. „Látka se pořád udržuje ve vodě - jediné řešení je počkat, co řeka vyplaví, a pak zlikvidovat uhynulé kusy. Je vidět, že to některé ryby rozdýchaly a přežily, na úklid uhynulých kusů nabídneme kontejnery a jsme schopni zajistit úklid s pomocí dobrovolných hasičů,“ řekl šéf odboru životního prostředí města Pavel Juliš.

Opatření ke snížení koncentrace uniklé látky podniklo Povodí Moravy.

„Začali jsme vytipovávat možné zdroje znečištění, ale dokud nebudou odebrány vzorky z různých míst, budou všechny závěry pouze spekulativní. Významnou úlohu sehrála vodní nádrž Bystřička, ze které jsme navýšili odtok až na patnácti násobek, čímž došlo ke snížení koncentrace uniklé látky v korytě Bečvy. I přes maximální snahu zmírnit důsledky má tato havárie nedozírné důsledky pro život v řece,“ shrnul mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Případem už se zabývá policie. „Masivní úhyn ryb šetří vsetínští kriminalisté, a to jako podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Pachateli hrozí v případě prokázání viny až půl roku vězení nebo zákaz činnosti,“ řekl Petr Jaroš, mluvčí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Policie nyní čeká na výsledky laboratorních rozborů. „Škoda dosud nebyla vyčíslena,“ doplnil.

Tuny uhynulých ryb

Co přesně otravu způsobilo, zjišťuje Česká inspekce životního prostředí. „Pořád nevíme, o jaký druh závadné látky se jednalo. Snažíme se vyselektovat příčiny, spektrum možností je ale velké,“ uvedl Radek Pallós, ředitel olomoucké pobočky České inspekce životního prostředí.

Viníkovi hrozí značný finanční postih a pokuta se může vyšplhat až na stovky tisíc korun - záleží na míře zavinění.

Krajská veterinární správa v Olomouci musí dohlédnout na to, aby byly uhynulé ryby co nejdříve odstraněny.

„V naší kompetenci je zajistit, aby se ryby neprodleně odvezly do kafilérií. Není to jednoduché - uhynulých ryb jsou tuny,“ řekla Hana Brázdová z Krajské veterinární správy v Olomouci.

Původcem zřejmě chlor

Podle předběžných závěrů odborníků otrávil ryby pravděpodobně chlor - po zdroji se ale stále pátrá.

Hospodář a správce líhně Českého rybářského svazu ve Valašském Meziříčí Tomáš Krutil, který vyrazil na místo úhynu na řece Bečvě jako jeden z prvních, soudí, že otravu způsobil pravděpodobně silný koncentrát.

„Hodně záleželo na tom, jak se ta látka mísila s vodou v Bečvě. První nalezené uhynulé ryby měly žábry v pořádku, níže už byla krvácivá. Muselo jít asi o nějakou žíravinu, chlor, čpavek, nebo amoniak. Zdroj se bude těžko dokazovat, myslím, že to mohlo přijít i kanalizací. Dnes nevíte, co se v jakém objektu nachází,“ odtušil.

Možnost, že by důvodem katastrofy mohlo být vypuštění vody z bazénů u rodinných domů, jak se někteří lidé domnívali, zcela vyloučil.

„Muselo by se jednat o velké množství bazénů, ze kterých by se do Bečvy dostalo obrovské množství aktivního chloru,“ uzavřel Tomáš Krutil.