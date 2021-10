V jednotlivých provozech Borgersu jsou instalované uzavíratelné speciální místnosti z plexiskla, kam lidé mohou chodit kouřit. Nechybí v nich lavičky, židle a také průduchy, pokud by se tu sešlo více kuřáků. I ti, kteří neholdují cigaretám, mají vyhrazené nekuřácké zóny. Každou pauzu na cigaretu si musí každý zaměstnanec elektronicky označit.

Na úplný zákaz kouření v celém areálu firmy mělo políčeno i vedení společnosti Borgers. Nejvýznamnější zaměstnavatel na Rokycansku však od této myšlenky ustoupil. „Po zkušenostech jedné společnosti ve Zdicích jsem byla proti tomu. Lidé si tam zapálit nemohli a dopadlo to tak, že jich 300 chodilo kouřit mimo fabriku na autobusovou zastávku,“ zdůraznila personalistka firmy Marta Párová.

Českobudějovická společnost Bosch nedávno schválila, že bude od příštího roku nekuřácká. Zákaz kouření by měl platit v celém areálu firmy. V jižních Čechách tato situace vzbudila velké pozdvižení, proti zákazu kouření už se postavily zaměstnanci i odbory.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.