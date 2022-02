"Honza, ačkoli ho chlapi drželi, se nenechal udržet a vytáhl ještě auto z garáže. Dali jsme ho na kopeček, druhé zůstalo ve stodole a bylo na škvarek. Čekali jsme, až hasiči roztáhnou hadice, jenže bylo minus patnáct a voda byla zamrzlá, nestříkala. Takže jsme seděli na kopečku a dívali se, jak nám oheň leze na stodolu a ze stodoly na barák," popsala hrůzný zážitek.

Voda nakonec musela být natažena až ze 300 metrů vzdálené nádrže. Ale to už byl oheň ve štítu domu a padající hořící trámy zkázu rychle dokonaly.

Jak dnes vzpomíná majitel Jan Novotný, invalidní důchodce, z prvotního šoku se vzpamatoval asi po týdnu. Co se mu vybaví, když se za tím, co se událo, ohlédne zpět? "Všechno špatné a potom všechno dobré, kdy se tu sešli lidé, aby pomáhali, pomohly i firmy. To, co se stihlo uklidit za těch pět dní - nevěřil jsem, že se to dá zvládnout. Člověka to strašně nabije, nabudí a já si řekl, že to dáme znovu dohromady."

K jeho smůle požár přišel poté, co vypověděl pojistku na dům a novou nestačil uzavřít.

Bez sbírky by to nešlo

Po tomto neštěstí se však vzedmula velká vlna solidarity a lidé přispívali do městem vyhlášené veřejné sbírky. Sešlo se v ní přes 647 tisíc korun a město Kostelec nad Orlicí poskytlo přímý dar ve výši 20 tisíc korun. Bez veškeré této pomoci by se dům zrekonstruovat nepodařilo a jeho majitel je za ni vděčný. Dojemné byly i vzkazy podpory, které lidé spolu se svými příspěvky posílali.

Nejen oheň tu přitom napáchal velké škody, ještě než se podařilo vyhořelou stavbu přikrýt novou střechou, propláchl ji pořádný liják. Rodina se snažila zajistit si většinu prací svépomocí. Ale na všechno její síly nestačily, a tak byla ráda, když se povedlo sehnat řemeslníky. "Nemáme garáž, nemáme stodolu, dílnu, ale barák je opravený a bydlíme," říká s úlevou Marcela.

Před rokem tu byly očazené stěny, zčernalé trámy a ohněm strávenou střechu, tedy to, co z ní zbylo, podpíraly dřevěné sloupy. "Znovu jsme se nastěhovali v srpnu. Po požáru nám zůstal jen nějaký starý nábytek, přežil díky tomu, že to je masiv, sami jsme si ho repasovali," dává nahlédnout již do obnovených a znovu vybavených místností domu Jan Novotný. "Je komplet opravený. Zachraňovali jsme, co se dalo. Opravy přišly na víc než 600 tisíc - to máte 130 metrů stropu, okna, střecha, krytina, práce, ale ještě jsme to zvládli za ceny těsně před zdražením."

I vnoučata tu opět mají svůj pokojík a dům je opět pojištěný.

Práce nekončí

Že by tedy jeho obyvatele čekal odpočinek? "Tady a hotovo? Pořád je co dělat. Musím se dát ale po zdravotní stránce trochu dohromady," vysvětluje Jan Novotný, kterého trápí problémy s s nemocnou páteří. "No co, bylo i hůř," tvrdí.

Nemalou částku si vyžádá ještě obnova stodoly. Vše, co tu oheň strávil, je pryč. "Bylo to šest tun železa - měl jsem dva traktory. Byla tady stodola a zase bude. Už je dojednaný tesař a kluci, kteří dodělají štíty. Ty ohořelé trámy půjdou ven, jen co tam bude stát lešení. Potřebuji také přikrýt vedle vchod do sklepa a pak uvidíme, jak to půjde dál. Máme představu, že jednou tu bude jen takové pergolové stání," plánuje.

Požár pravděpodobně zapříčinil špatný stav komínu, u nějž byl přizděný trám, ohlášen byl po druhé hodině ráno. U události zasahovali profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou a další čtyři jednotky z dobrovolných hasičů z Kostelce, Častolovic, Doudleb a Vamberka. Dočasný azyl obyvatelé domu našli v Kostelecké Lhotě u Hubálků, kteří se nezištně starali i o proviant pro pomáhající brigádníky. Posléze využili nabídku města, které jim poskytlo garsonku v domě s pečovatelskou službou.