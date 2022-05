Festival v Čeladné o sobě může říct, že každý ročník byl vždycky svým programem o něco bohatší než ten předchozí. „Do každého ročníku jsme vstupovali s větší obchodní ambicí. Návštěvníkům jsme nabízeli rok od roku dražší program, přičemž vždycky jsme skončili s vyrovnaným rozpočtem či mírnou, ale snesitelnou ztrátou. Festival může pořád růst“ přiblížil Vaněk, který zároveň upozornil, že trh se nevyvíjí dobře.

Ladná Čeladná 2021:

„Obecná zkušenost všech pořadatelů je taková, že návštěvnost je nižší, nevrátila se do předcovidových čísel. Řada akcí se ruší. Pořadatelé pociťují změny v chování lidí. Větší část návštěvníků tvoří skalní fandové. My však věříme, že návštěvnost udržíme. To je naší ambicí. Udržet festival v ekonomické rovnováze,“ nastínil ředitel Ladné Čeladné.

„Rostou ceny nafty, dopravy, zdražují kapely, program a všechny služby. Ač nám to nedělá radost, musíme to zohlednit v cenách vstupenek. Nicméně do konce května lze vstupenky zakoupit za stejnou cenu jako v loňském předprodeji. Od června ceny o něco vzrostou a standardně i na místě budou ceny vyšší než v předprodeji. Je proto výhodné vstupenky koupit v předstihu, a to přes e-shop na stránkách festivalu. V každém případě naší ambicí je přizpůsobit se podmínkám a pokračovat v tom, co nás baví.“

A čím se festival Ladná Čeladná odlišuje od ostatních akcí tohoto typu? „Rozhodně důrazem na rodiny. Máme tomu uzpůsobené zázemí, část programu je orientována čistě na děti, což na jiných festivalech není tolik zvykem. Toto nás odlišuje nejvíce. A pak neopakovatelné místo v podhůří Beskyd v bezprostřední blízkosti Čeladenky, kde se lidé mohou koupat. Za zmínku stojí také hezký kemp, který je návštěvníkům k dispozici. Přibývá lidí, kteří přijíždějí do Čeladné na návštěvu či výlet. Postaví stan a vyrazí do okolní přírody. Odpoledne a večer pak tráví čas na festivalu i s dětmi, protože také večerní program počítá s přítomností dětí. Malí návštěvníci tak zažijí atmosféru velikého festivalu, přitom se všichni mohou cítit naprosto bezpečně i ve večerních hodinách,“ poznamenal Vaněk.

Ředitele festivalu Ladná Čeladná těší, že se program každým rokem rozrůstá. Za nejúspěšnější ale považuje hned první ročník.

Ladná Čeladná 2019:

„Nebudu zastírat, že jsme měli obavy, jestli se všechno povede tak, jak jsme si představovali. Tenkrát jsme ale zaznamenali solidní návštěvnost z řad široké veřejnosti a také nás přišla podpořit spousta našich známých a kolegů. Podařilo se nám tak založit krásnou tradici, která už dneska neodmyslitelně patří k létu v Čeladné,“ řekl Vaněk a zároveň vysvětlil, proč pořadatelé s touto akcí před sedmi lety přišli.

„Shodou okolností přímo v Čeladné a jejím okolí bydlí lidé, kteří realizují Colours of Ostrava. Staví tento festival, starají se o technické zázemí, já pracuji s partnery na reklamní produkci. Starosta Pavol Lukša nás tehdy poprosil, jestli bychom neuspořádali festival, protože zastával názor, že by Čeladné slušel. Před sedmi lety jsme tak našli odvahu, uspořádali první ročník a započali tak tradici trvající dodnes,“ popsal Vaněk s tím, že inspirací pro název festivalu je skladba známé místní zpěvačky a houslistky Ivy Bittové.

„Souhlasila s tím, že můžeme použít název její skladby. Důležité je, že festival je rodinnou záležitostí. Hodně klademe důraz na děti. Večer se pak nese v duchu jedinečné show s největšími hvězdami české hudební scény. Dopolední a odpolední hodiny bývají maximálně věnované dětem, které mají na festivalu druhou stage, zábavní park, mohou se zapojit do pohybových a výtvarných aktivit. Program je koncipovaný tak, aby rodiče zůstali na festivalu s dětmi až do večera. Někteří to dělají tak, že děti večer odvezou domů a vrátí se pak sami na festival,“ uzavřel Vaněk.

Program festivalu Ladná Čeladná:

Pátek 5. 8.



HUDEBNÍ SCÉNA

17.00–18.00 Adobre

19.00–20.00 Čechomor

21.00–22.00 The Silver Spoons

23.00–0.00 DJ Roxtar



DRUHÁ SCÉNA

16.00–17.00 divadelní představení pro děti

18.00–19.00 divadelní představení pro děti

20.00–21.00 Nerez & Lucia

22.00–23.00 Terne Čhave



Sobota 6. 8.



HUDEBNÍ SCÉNA

13.00–14.00 Dazed and Confused

15.00–16.00 Kašpárek v rohlíku

17.00–18.00 Kateřina Marie Tichá & Bandjeez

19.00–20.00 Sto zvířat

21.00–22.00 Mňága a Žďorp

23.00–0.00 Malalata



DRUHÁ SCÉNA

14.00–15.00 divadelní představení pro děti

16.00–17.00 Jan Onder – Taneční hrátky pro děti

18.00–19.00 Michal Horák

20.00–21.00 5PAK

22.00–23.00 DJ Martin Gredner