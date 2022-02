Operační středisko záchranářů Karlovarského kraje přijalo oznámení před půl desátou dopoledne. „Dostali jsme informaci, že se jedná o pád ze sedačkové lanovky z výšky zhruba šesti metrů. Mělo to být těsně před výstupem,“ uvedl mluvčí Radek Hes. "Na místo vyjely dvě skupiny, jedna s lékařem a druhá se záchranářem," doplnil Hes.

Na místě zasahovala také horská služba a pracovníci lanové dráhy. "Záchranáři horské služby poskytli dítěti základní ošetření s podezřením na středně těžká zranění. Uvažovalo se o pomoci letecké záchranné služby, ale vrtulník nakonec nebyl potřeba. V současné chvíli nemůžeme k případu říci více, událost je v šetření a čeká se na výpověď svědků. Drážní inspekce zjišťuje příčiny možného pochybení," uvedla mluvčí skiareálu Hana Hoffmanová.

Mluvčí záchranné služby dodal, že dítě utrpělo středně těžké zranění a s poraněnou rukou bylo převezeno na oddělení emergency karlovarské nemocnice.

Nakonec se ukázalo, že výška, ze které se dítě zřítilo, byla kolem deseti metrů. „Bylo to ještě před záchrannou sítí. Rodič měl na sedačce více dětí. Zajišťoval jedno po pravé ruce a asi se nesoustředil nebo si to neuvědomil, ale zvedl zábranu mnohem dříve než měl,“ vypověděl jeden z očitých svědků. „Ve chvíli, kdy to udělal, dítě sedělo na kraji sedačky a jakmile nemělo oporu, letělo,“ doplnil.

Případ vyšetřuje policie a také skiareál, jelikož podléhá drážnímu úřadu.

Od víkendu do pondělí vyjížděla Horská služba Krušných hor k celkem 75 úrazům, z toho se jich 49 týkalo Klínovecka a Božídarska. „Patnáct případů jsme předávali posádkám rychlé záchranné služby, jednalo se o středně vážná poranění,“ uvedl náčelník Miroslav Račko. „K jednomu ke složitějším zásahům patřil ten, když si skialpinistka zranila nohu ve volném terénu a bylo potřeba zajistit techničtější transport,“ doplnil.

Počet úrazů za poslední víkend převyšuje veškeré ostatní statistiky této sezóny. „Je to ovlivněno tím, že jsou na horách ideální podmínky pro lyžování a navíc jsou jarní prázdniny. Je jasné, že se tato kombinace musí projevit na úrazové statistice,“ doplnil náčelník horské služby.