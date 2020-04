Osiřelé lavičky opřené o stoly a vylidněné chodníky v parku. Nebývale prázdno je nyní v Lázních Mšené poté, co areál v polovině týdne opustili poslední pacienti. Nové klienty zařízení na základě vládních opatření nepřijímalo už od 19. března. Ředitel a předseda představenstva Lázní Mšené František Och připomněl, že lázně jsou jediným zdravotnickým sektorem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen. Ztráty budou podle něj obrovské.

„Řádově se pohybují v milionech korun za každý měsíc odstávky, nebo výrazně omezeného provozu. Pro zachování úspěšného lázeňského resortu děláme vše. Bez pomoci vlády a úřadů to však nepůjde, stejně jako bez našich významných ztrát,“ poznamenal Och.

Jako vhodnou podporu pro lázně vidí především úhradu části mzdových nákladů, které jsou největší položkou v nákladech. „Tento typ podpory chápu nejen jako stabilizační pro zachování počtu zaměstnanců, dokud to půjde, ale především jako způsob zachování i standardních toků peněz, včetně odvodů za zaměstnance,“ vysvětlil ředitel mšenských lázní.

Stejně to vidí také prezident Svazu léčebných lázní České republiky Eduard Bláha, který před několika dny v otevřeném dopise požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o mimořádnou pomoc. „Ač je lázeňství označováno za rodinné stříbro a klíčového zaměstnavatele v pohraničních regionech ,tak po staletích jeho existence nyní skutečně hrozí jeho zánik,“ upozornil Bláha s tím, že na odstraňování ekonomických následků epidemie je obor připraven podílet se investováním předchozích zisků.

„Naše rezervy nejsou nevyčerpatelné. Jde o úplnou ztrátu příjmů, bez kterých rezervy mizí ze dne na den. Lázně jsou přitom zásadními regionálními zaměstnavateli, zaměstnávajícími v pohraničí tisíce zaměstnanců. K udržení zaměstnanosti jim proto nestačí „jen“ utáhnout opasek jako ambulancím o dvou zdravotnících,“ vzkázal v dopise ministrovi Bláha. Jen v Lázních Mšené pracuje v současné době na hlavní pracovní poměr 90 lidí, dalších několik desítek pak na dohodu o pracovní činnosti.

Boj o zaměstnance

„Všichni jsou bezvadní a moc si jich vážíme. Musím uznat, že i v této době se o ně můžeme opřít, stejně jako oni o nás. Všichni děláme, co umíme a co nám situace dovoluje, ale pokud nám nevyjdou naše opatrné odhady, se kterými v posledních týdnech pracujeme, pokud by se naše lázně měly obejít bez slíbené vládní podpory, určitě bychom nemohli udržet současné stavy počtu zaměstnanců,“ vyjádřil obavy Och.

V mšenském resortu zatím neprodloužili smlouvy na dobu určitou a připravují modelové plány personálního zabezpečení provozu prioritně kmenovými zaměstnanci na hlavním pracovním poměru. „Neradi bychom však přišli o jediného zaměstnance. Jako tradiční zaměstnavatel jsme i významným přispěvatelem daní a odvodů do systému. Dnes se ovšem po 224 letech od založení nacházíme v situaci, která zcela jasně ohrožuje samou existenci společnosti,“ doplnil ředitel.

Lázně Mšené každý rok navštíví 10 až 12 tisíc klientů. Jedná se o samoplátce i pacienty od zdravotních pojišťoven. „S mnohými máme osobní vazby. I proto je pohled na současné prázdné lázně pro nás tolik skličující,“ uzavřel František Och.

Lázně Mšené

Lázně byly založeny v roce 1796. Léčí se zde hlavně nemoci pohybového aparátu (klouby, páteř), a to vodoléčbou a doplňkovou léčbou (parafínové zábaly, plynové injekce, masáže, rašelina apod.). Provoz lázní je celoroční (vyjma krátké zimní přestávky). Mají kapacitu 230 lůžek.