Pardubický soud v pondělí ráno začal řešit další případ znásilnění nezletilé. Devítiletá dívenka trávila čas u své babičky v jedné z obcí na Pardubicku. Jenže babiččin přítel, který se tvářil jako hodný dědeček, malou dívku začal sexuálně obtěžovat.

„Vysvlékl ji do naha a manipuloval za pomocí ruky a mrkve v oblasti jejího přirození a konečníku, přičemž si se zaměřením zejména na její pohlavní orgány zhotovil více než 20 fotografií a jeden videosoubor pornografického charakteru,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Šimek.

Muž také dívku hladil na prsou, olizoval jí přirození a nutil ji sahat mu na penis. „Dále ji rukou, kterou jí u toho držel, přiměl, aby stimulovala jeho penis až do jeho ejakulace,“ pokračoval Šimek s tím, že muž se nevlastní vnučku snažil opakovaně uplatit. Někdy jí dal 50 korun, někdy až 350. Poté dívce psal z falešného profilu na sociálních sítích, kde se vydával za mladou slečnu. Ta měla dívence psát, že s ním také dělá takové věci a že se není čeho bát a má mu dovolit víc. Dívka se zalekla, svěřila se kamarádce a následně matce, která muže nahlásila na policie. Kriminalisté našli v jeho počítači další dětskou pornografii. Na videích a fotografiích byla i spící poškozená dívenka, kterou její nevlastní dědeček obtěžoval například mrkví.

Policie při vyšetřování zjistila, že na muže už spis má. Před lety, okolo roku 2012, se tehdy čtrnáctiletá dívka svěřila s něčím podobným. „Mámin přítel za mnou v noci chodí do pokoje a osahává mě,“ vyprávěla dívka své kamarádce a starší sestře, která s rodinou žijící v obci na Chrudimsku již nebydlela. „Často za mnou v noci chodil, když už všichni spali, začal mě osahávat mezi nohama, bylo to častěji a častěji, trvalo to asi rok,“ popsala včera před soudem.

Rozpad rodinných vztahů

Matka ale dcerám tehdy neuvěřila a s mužem dál žila. Vztahy v rodině se začaly kazit. Dopadlo to tak, že po dovršení 15 let dívka okamžitě rodinu opustila a odešel i její nevlastní bratr, syn obžalovaného, který se po zjištění okolností rozhodl dobrovolně se přihlásit do dětského domova, kde vše řekl. Rozjelo se vyšetřování.

Obě děti vypověděly, že muž jim dělal ze života peklo. Dokonce je měl prý oba oblbovat léky, které jim dával do jídla a po nichž jim bylo zle a byly malátné. Vyděšená dívka tehdy ale podala policii jen kusé informace, protože se bála mluvit. Policie tak vyšetřování odložila. Její matka se mezitím s mužem rozešla a on si našel novou partnerku, babičku druhé poškozené.

Když se ale objevil nový případ, kriminalisté dnes už dospělou ženu znovu oslovili. Již byla připravená o události mluvit více a při výslechu se ukázalo, že její verze a popis toho, co jí muž tehdy dělal, se velmi shoduje s tím, co se dělo druhé dívce před dvěma roky. Jenže oběti o sobě navzájem neměly ani tušení.

A zatímco obžalovaný přiznal, že nedávno ubližoval devítileté dívence, činy, které měl páchat v roce 2012, popíral. „Obvinila mě neprávem a já jí nikdy neublížil. Nezakládá se to na pravdě,“ trval na svém před soudem.

O své nevině nepřesvědčil

Přítomné ale o své nevině ani v tomto případě nepřesvědčil. „O tom, že mluvila pravdu, svědčí i to, co se odehrálo po několika letech. Není náhoda, že obžalovaný použil stejný mechanismus, dostal se do rodiny, kde bylo nezletilé dítě, které dokázal zmanipulovat a obtěžovat, a to i v době, kdy spalo,“ prohlásil státní zástupce.

Soud nakonec poslal muže na sedm let do věznice s ostrahou. A protože podle soudních znalců trpí hebefilií, tedy náklonností k dospívajícím dívkám, uložil mu ochranné sexuologické léčení.

„Toto jednání je vysoce společensky škodlivé. Obžalovaný si byl vědom, že se u něj projevují určité náznaky směřující k hebefilii. Měl to řešit a vyhledat pomoc, místo toho došlo naopak k recidivě tohoto jednání,“ odůvodnil soudce Roman Drahný. Soud tak rozhodl, že muž dívkám zaplatí nemajetkovou újmu, jedné sto tisíc, druhé padesát tisíc korun. Všechny strany si ponechaly lhůtu na odvolání.