Brněnský spolek Brno autem zveřejnil na své sociální síti fotku auta, z jehož okénka trčí kosa na sekání trávy. Ta odkazuje na dvoumetrovou vzdálenost.

„Je to černý humor. Kdo má nadhled, tak to pochopí,“ uvedl předseda spolku Jan Mandát.

Podle jeho slov většina členů spolku jezdí na kole a příspěvkem nechtěli vyjádřit nějakou nenávist vůči cyklistům. Navíc Brno autem je postaveno na černém humoru a ne na politické korektnosti. "Od začátku jsme si s našimi názorovými oponenty nebrali servítky, takže ani teď není potřeba si sypat popel na hlavu," dodal předseda.

Šíření násilí?

S kritikou proti této fotce vystoupil brněnský spolek Brno na kole, který se snaží o rozvoj cyklodopravy. „Takovéto vtípky, že probodnou lidi kosou do zad z auta, se mi nelíbí. Odpovídá to stylu jejich komunikace, kterou šíří násilí pod záminkou humoru,“ řekl za Brno na kole Michal Šindelář. Podle jeho slov se na ně snesla spousta nenávisti a útoků, že se na to dovolili upozornit.

Další z kritiků chtěl proti tomuto příspěvku údajně podat trestní oznámení. Policisté podle slov jejich mluvčího Petra Valy dosud žádné neobdrželi. "Nevím proti čemu konkrétně mělo být to oznámení. Pokud proti nějaké koláži, tak těch koluje na sociálních sítích několik. My se zabýváme spíše závažnější trestní činností," informoval Vala.