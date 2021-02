Stížností několika zdravotníků v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) se zřejmě bude muset zabývat hejtmanství. Zatímco podle nich zdravotníci v chebské a sokolovské nemocnici jsou na covid-19 už proočkovaní, v karlovarské nemocnici ne. Zdravotníci soukromé reprodukční kliniky v Karlových Varech ale už vakcínu obdrželi.

„Máme za to, že došlo a dochází k porušení nařízení vlády o očkování proti covid-19, upřesněná metodickým pokynem z 5. ledna. Dozvěděli jsme se, že byl přednostně proočkován zdravotní personál v soukromém zdravotnickém zařízení umělé reprodukce sídlící vedle areálu karlovarské nemocnice. Máme za to, že tento přečin je naprosto nepochopitelný a nepřijatelný a v jiných krajích to byl důvod k rezignaci či odvolání dotyčných pracovníků z funkcí,“ píší v mailu, který má Deník k dispozici. Požadují, v případě potvrzení celého případu, vyvození spravedlivých důsledků.

SYSTÉM NÁHRADNÍKŮ

Lékařská ředitelka KKN a krajská koordinátorka krizového štábu, lékařka Dagmar Uhlíková, ale nevidí v očkování lékařů a sester soukromé reprodukční kliniky nic špatného, protože postupovala podle strategie státu, v němž byli zdravotníci v prioritní skupině 1A. Zdůraznila, že vakcína byla podána už téměř všem zaměstnancům karlovarské nemocnice. „Máme naočkované ARO, emergency, internu, ORL, zaměstnance transfuzní stanici, gynekologii i plicního oddělení. Zbývá naprosté minimum zdravotníků,“ uvedla Uhlíková. Proočkováni jsou podle ní už i zdravotníci záchranné služby, zařízení následné a rehabilitační péče REHOS v Nejdku i pečovatelský dům v Mariánských Lázních. Připustila, že karlovarská nemocnice si vytvořila systém náhradníků a pokud vakcína v lahvičce zbyla, pak nemocnice vyzvala další zdravotníky, zda by se nechtěli naočkovat. „Jsou to asi emoce při změně vedení KKN,“ říká Uhlíková ke stížnosti několika zaměstnanců. V KKN totiž na funkci rezignovalo před nedávnem představenstvo KKN a v pondělí zasedala výběrová komise, která vybírala nové členy vedení nemocnice.

NEJPRVE ZDRAVOTNÍCI

Také podle Josefa Märze, uvolněného krajského zastupitele pro zdravotnictví (VOK), nemocnice žádný pokyn vlády neporušila. „V první fázi měli být podle prvního pokynu vlády očkováni všichni zdravotníci. Žádná jiná specifikace tam nebyla. Kraj obeslal 23. prosince zdravotní zařízení s výzvou k očkování. Šlo o 1800 adres. Nerozlišujeme, zda jde o soukromé lékaře nebo zdravotníky krajské nemocnice. Privátní lékaři jsou přece i obvodní doktoři. Bohužel, strategie vlády se stále mění a nyní už lze očkovat pouze seniory. Ať si to tedy vláda ujasní,“ konstatoval Josef März.

NEDOSTATEK VAKCÍN

I hejtman Petr Kulhánek (STAN) za rozdělením vakcín stojí. „O seznamy zdravotníků jsme požádali všechna zařízení podle instrukcí z centrálního řídícího týmu mezi vánočními svátky s požadavkem, aby daná zařízení zahrnula zdravotníky, kteří mohou přijít do kontaktu s covidovým prostředím. Podle obdržených jmen byl sestaven seznam zdravotníků (dnes prioritní skupina I.a). Po obdržení vakcíny bylo zahájeno očkování zdravotníků primárně v exponovaných provozech,“ uvedl. A také dodal, že vzhledem ke komplikované dostupnosti zdravotníků a ke směnnosti, nákaze covidem, karanténě byla naplánovaná, ale neobsazená místa doplňována ze seznamu zdravotníků ze skupiny I.a tak, aby byly beze zbytku využity připravené vakcíny, které mají velmi krátkou aplikační dobu. „Tak byli obvoláváni postupně další zdravotníci na seznamu. Byli osloveni také zdravotníci reprodukčního centra. Stále primárně očkujeme zdravotníky a další složky, které jsou v kontaktu s covidovým prostředím, kteří se postupně na seznam dohlašují,“ vysvětlil hejtman. Podle něj se v počátku ne všichni zdravotníci chtěli nechat očkovat. „Pokud bychom měli dostatek vakcín pro naši dostupnou kapacitu, tato skupina I.a už mohla být proočkována. Avizované další dodávky vakcín však zatím nenasvědčují zvýšení možnosti tempa očkování,“ dodal.

OPOZICE: ŠOKUJÍCÍ A NEOMLUVITELNÉ

Podle zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) jde o velký krajský zkrat. „Jestli se tyto informace potvrdí, je to pro mě absolutně šokující. To, že se někdo nechá očkovat na úkor zdravotníků, domovů pro seniory a seniorů nad 80 let, kteří jsou v bezprostředním ohrožení, prostě nepochopím. Je to neomluvitelné. Bohužel se na tom ukazuje i to, že vedení Karlovarského kraje od začátku nemělo očkování dobře připravené a zorganizované,“ zdůraznila.