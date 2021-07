Za velmi surové zmlácení manželky, která skončila v nemocnici s několika zlomeninami a dalšími zraněními, potrestal klatovský soud 54letého muže z Horažďovicka, jenž je ředitelem jedné ze středních škol na Plzeňsku. Dostal podmínku. Verdikt zatím není pravomocný, pokud by ale nabyl právní moci, bude muset muž ve funkci skončit.

Násilí na ženách | Foto: Shutterstock

Podle zdroje obeznámeného s případem napadl muž svoji o šest let mladší partnerku počátkem května na Horažďovicku, kde tehdy společně bydleli, a to bez důvodu. Útok byl velmi razantní. „Nejprve ženu mlátil pěstí do hlavy a obličeje, poté ji škrtil a když se jí podařilo z ložnice odejít do přízemí domu, smýkl s ní, strkal ji na zeď a bránil jí v odchodu. Odmítl jí také vrátit mobilní telefon,“ popsal zdroj s tím, že žena utrpěla dvojnásobnou zlomeninu jařmového oblouku, zlomeninu šestého a sedmého žebra a řadu dalších zranění. Od 6. do 10. května byla hospitalizována v nemocnici, i pak trpěla bolestmi. Policejní mluvčí Dagmar Brožová Deníku potvrdila, že muž byl po činu na deset dní vykázán z domova.