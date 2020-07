/FOTOGALERIE/ Tři obrovské mosty vyrostou u Trutnova při budování dálnice D11. Nejdelší bude v Trutnově v městské části Poříčí. Bude dlouhý 713 metrů a vysoký 30 metrů. Most mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi přes údolí říčky Ličná bude dlouhý 670 metrů a vysoký 47 metrů. Bude tak vyšší a delší než proslulý Nuselský most v Praze.

Poříčský most v Trutnově bude na trase D11 nejdelší na dálničním úseku k hranicím, bude měřit 713 metrů. Vysoký bude 30 metrů. | Foto: ŘSD

Nuselský most je dlouhý 485 metrů a vysoký 42,5 metru. Třetí mohutný most vznikne mezi Bernarticemi a Lamperticemi. Ten výškou také dorovná slavný "Nuselák". Bude vysoký 42 metrů a dlouhý 350 metrů. Mosty se stanou součástí 21 kilometrů dlouhého dálničního úseku z Trutnova Stříteže na hranice s Polskem. Na něm vznikne 25 mostů, z toho třináct, které budou delší než 100 metrů, a dva tunely. Z 21 kilometrů zaberou mostní stavby čtyři kilometry. „Půjde o nejsložitější úsek dálnice D11. Obdobná stavba vznikne na trase dálnice z Jaroměře do Trutnova, kde se bude stavět 24 mostů a jeden tunel (u Výšinky). Pokud budeme mít všechna povolení, chceme úseky z Trutnova na hranice a z Jaroměře do Trutnova stavět zároveň. Záleží, jak rychle se nám podaří vykoupit pozemky a získat stavební povolení,“ říká Michal Doubek, investiční referent z krajské správy ŘSD v Hradci Králové.