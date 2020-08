Do mrakodrapu budově sice ještě pár desítek metrů chybí, ale jak náčrt napovídá, autor se nechal inspirovat chicagskými mrakodrapy. Legendární starosta Chicaga Antonín Čermák byl kladenským rodákem a stavba by tak v budoucnu mohla nést i jeho jméno.

Do městské kasy by případný prodej mohl přinést až šedesát milionů korun. „Pozemek města, je nevyužívaný, neformálně se z jeho části stalo nedůstojné parkoviště kamionů, a to chceme změnit. O záměru výškové budovy na tomto místě se v Kladně mluví již dlouho a věřím, že za přísných podmínek ze strany města může vzniknout kvalitní projekt nové architektonické dominanty Kladna,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Zdroj: Magistrát města Kladna

Na pozemku by mohl vzniknout objekt určený především na bydlení a administrativu, drobné provozovny a restaurace. Nedílnou součástí stavby bude i několikapatrové podzemní parkoviště a veřejně přístupná střešní vyhlídka, ze které bude výhled nejen na významnou část středních Čech, ale při velmi dobré viditelnosti lidé uvidí například až do Krkonoš. „Sídliště v Kročehlavech je největší ve Středočeském kraji a velký developerský projekt může přinést nový impulz k jeho dalšímu rozvoji,“ dodal primátor.

Finance z prodeje zmíněného pozemku pomohou především revitalizovat přilehlé sídliště a přinesou nezbytné zdroje do obnovy infrastruktury města. „Pokud dojde k prodeji, budou součástí kupní smlouvy i další pojistky, které by v případě nedodržení dohodnutých podmínek vše anulovaly a pozemek by se vrátil městu,“ sdělil Lukáš Hanes, radní pro rozvoj.

„Když sečteme kupní cenu pozemku o výměře sedm tisíc metrů čtverečních a příspěvky, které investor dá na infrastrukturu, tedy školku, čističku a tak dále, v závislosti na podlahové ploše vzniklé stavby, získáme 50 až 60 milionů korun. Nikdo v historii Kladna nedokázal za metr vyjednat víc. Před minulými volbami zažilo Kladno prodeje lukrativních pozemků u nádraží za nízké ceny, stávající podmínky jsou mnohem přísnější,“ dodal radní.

Investor bude muset postupovat podle plánu a předem schválených pravidel. Pokud dá k prodeji souhlas zastupitelstvo, investor, který pozemek od města odkoupí, zahájí povolovací procesy, které na tento druh stavby trvají roky, odhadem stavba může stát nejdříve za pět nebo šest let.

Objekt nesmí přesáhnout 16 standardních podlaží a osm ustoupených. S výškou kolem 80 metrů by se potom vedle věžových domů měl stát jednou z dominant Kladna. Vedle Sítenského mostu, který kompletně financuje město, by taková stavba v nadcházejících letech mohla být jednou z největších investic na Kladně a Kročehlavy by získaly punc nejmodernější části města.