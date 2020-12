Zaměstnanci veletrhů v nemocnici za pět dnů přeměnili pavilon G2 v areálu výstaviště. Pro péči o pacienty vyčlenili představitelé Fakultní nemocnice Brno takzvaný Emergency Medical Team, který tvoří šest lékařů a osmnáct sester. „Za nás tam nyní nikdo není, záložní nemocnice je prázdná. Vše máme připravené v pohotovostním režimu. Kdyby bylo potřeba, jsme schopní ji rozjet a do čtyřiadvaceti hodin přivítat první pacienty,“ uvedla mluvčí bohunické fakultní nemocnice Veronika Plachá.

Zaměstnanci Fakultní nemocnice Brno se měli o provoz dočasného zařízení starat ve spolupráci s Českým červeným křížem. Ten pro tyto účely vyškolil nejméně dvacítku dobrovolníků.

První pacienti s covidem měli do záložního zařízení za zhruba 1,6 milionu korun bez daně zamířit tehdy, až se zaplní lůžka v běžných nemocnicích. „Za současné situace ho není nutné zprovoznit, nemůžeme ale opomíjet fakt, že epidemie stále trvá. Zamýšlíme proto tento prostor udržet v pohotovosti do konce ledna příštího roku, a to za co možná nejmenších výdajů," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Sto třicet tisíc týdně

Zástupci města musí i nadále veletrhům platit provozní náklady za zařízení. „Nyní stojí provoz přibližně 130 tisíc korun na týden. Velkou část této částky tvoří pronájmy speciálních kontejnerů se sociálním zařízením. Snížením jejich počtu, především těch venkovních, můžeme ušetřit," přiblížila Vaňková.

Podle brněnského radního a místopředsedy představenstva veletrhů Petra Kratochvíla je další možností snížení nákladů vyjednat nižší cenu za pronájem kontejnerů, o čemž jednají s jejich vlastníky. „Nemocnici chceme zachovat, protože nikdo neví, co se stane s rozvolněním opatření,“ vysvětlil Kratochvíl.

Kvůli úsporám za energie se v záložním zařízení nyní podle mluvčí Plaché třeba netopí.

K vybudování provizorní nemocnice přistoupili představitelé města zhruba před měsícem po domluvě s řediteli brněnských nemocnic. Rozhodnutím reagovali na hrozící predikci, která upozorňovala na možné velké množství hospitalizovaných s Covid-19 v nemocnicích. Podle Vaňkové může prostor získat ještě i jiné využití. „V případě, že by byla k dispozici očkovací látka, mohl by se teoreticky využít pro vakcinaci obyvatel," nastínila Vaňková.

Podle důchodkyně Evy Tománkové byla výstavba zařízení i přes jeho současné nevyužití dobrým krokem. „Je lepší, když se připravili na nejhorší a vytvořili tuhle rezervu. Zatím bych ji nechala v záloze, protože se šíření nákazy různě zvedá a klesá. Může se tak ještě vrátit ve větší míře,“ sdělila starší žena.

Záložní nemocnice

vznikla v pavilonu G2 na brněnském výstavišti

je určená pro rekonvalescenci lidí nakažených koronavirem

o pacienty se má starat 6 lékařů a 18 sester z Emergency Medical Teamu z Fakultní nemocnice Brno

hospitalizované měla začít přijímat pouze po zaplnění lůžek v běžných nemocnicích