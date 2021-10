Klíčový okamžik celého utkání nastal po hodině hry. Jelínek fauloval šlapákem Ličku ve vápně a sudí Zadinová bez váhání nařídila penaltu. K ní se postavil Vrňák, s pokutovým kopem ale naložil bídně a nechal vyniknout Blehu. „Moje chyba! Rozhodoval jsem se na poslední chvíli a špatně jsem ji kopl,“ řekl sebekriticky kapitán Benešova.

Původně chtěl pokutový kop nasměrovat k levé tyči. Gólman však jeho úmysl vystihl, a proto se rozhodl na poslední chvíli ke změně. „Viděl jsem, že tam skáče, tak jsem míč poslal hrozně doprostřed,“ štvalo lídra hostů. „Upřímně jsem přečetl, že bude kopat doprava, ale podle toho, jak slabou střelu vyslal, tak zřejmě nevěděl, kam chce míč poslat,“ přitakal Bleha.

Příbram v tu chvíli vedla 1:0. Ve 23. minutě se po skvělém náběhu na zadní tyč prosadil Gabriel, kterému zbývalo pouze trefit prázdnou bránu. Definitivní pojistku domácím dal v závěru zápasu Budínský, který z voleje poslal odražený míč po standardní situaci přímo do branky.

Rezerva Příbrami se tak naučila vyhrávat doma. Na vlastní půdě získala dvanáct z celkových šestnácti bodů a podruhé dokonce s čistým koncem. „Snad tomu tak bude, že konečně začneme držet nuly vzadu. Zvlášť doma, kde se nám ze začátku sezony nedařilo. Čisté konto jde ale za celým mančaftem a za obranou, která fungovala perfektně,“ podotkl Bleha. Podle dvacetiletého gólmana si tým a obrana konečně sedla. Dělá méně chyb a tím pádem klesá i počet obdržených branek.

Na druhé straně Benešov prohrál podruhé v řadě poté, co si před tím připsal dvě výhry. Kdyby proměnil penaltu, mohl pomýšlet třeba na bod, ale domů nakonec odjížděl s prázdnou. „I bez ní jsme měli dost šancí. Trefili jsme tyčku, břevno. Chtělo by to celkově více důrazu, hlavně v zakončení. V první půli jsme byli slabí v soubojích,“ poznamenal Vrňák. Hosté měli ze začátku více ze hry i větší počet šancí, ale selhali v zakončení a hloupými chybami pak soupeři darovali góly.

Příbram B – Benešov 2:0 (1:0)

Branky: 23. Gabriel, 80. Budínský. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Zadinová – Hanáková, Lafek. Diváci: 150.

Příbram: Bleha – Schindler (80. Šustr), Dvořák, Jelínek, Švestka (90. Lisý), Vott, Gabriel (90. Bálek), Januška, Kolář, Budínský, Cmiljanović (46. Kudelňák). Trenér: Zápotočný.

Benešov: Víšek – Vosáhlo, Filip, Pedro, Ježdík, Lička, Tomek (75. Dušek), Kalod, Vrňák, Brokeš, Kulhavý. Trenér: Nikl.