„Bod bereme, protože oni jsou v tabulce před námi, takže si ho ceníme,“ uvedl trenér Příbrami Lukáš Růžička. Ač se jeho svěřenci dostali do vedení, díky vlastnímu gólu Horáka, jehož malá domu zamířila přesně mimo dosah brankáře a k tyči. I tak ale měl domácí kouč ke spokojenosti daleko Jeho tým postrádal na hřišti dynamiku, šťávu.

Za vítězný gól sprcha ionťákem. Bylo to dobrý, culí se Halinský

Jak lacino se Příbramští dostali do vedení, tak podobně o něj i přišli. Brankář Smrkovský napálil míč pouze do soupeře a Čácha nabídnutou šanci využil ke srovnání, když se přízemní střelou trefil k tyči. Hosté do přestávky ještě otočili skóre. Michálek podstoupil s domácím gólmanem souboj na malém vápně a dokázal přes něj dotlačit míč za brankovou čáru, ač se ochránce svatyně tomu vehementně snažil zabránit.

Pražané se však po přestávce zatáhli a jednobrankové vedení pouze bránili. Příbramští ale po příchodu ze šaten předvedli podle Růžičky zlepšený výkon a ač se jeho svěřencům hraje proti hlubokému bloku soupeře, kterým se Aritma prezentovala, tak se dokázali prosadit a Majid se hlavičkou do protipohybu soupeře postaral o vyrovnání.

Příbram zaskočila Vlašim v poslední minutě. Tři body trefil Halinský

Béčko Příbrami tak po dvou porážkách získalo bod a upevnilo si desáté místo v tabulce, ačkoliv postavení v tabulce je pro Růžičku druhořadé. „Nechci se na to úplně dívat. Spíš mi jde o to rozvíjet hráče, protože jsou ještě ve věku, kdy ještě mohou,“ narážel kouč na mladý rezervní tým, se kterým pracuje.

Příbram B – Admira Praha 2:2 (1:2)

Branky: 17. Horák (vl.), 83. Majid – 32. Michálek, 44. Čácha. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Jansa – Fojtík, Kváček. Diváci: 110.

Příbram B: Smrkovský – Schindler, Cmiljanovič (80. Suchý), Dvořák, Vokřínek, Švestka, Vostárek, Kolář, Majid, Budinský (71. Alghamdi), Lukavský.