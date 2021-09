Rezerva Příbrami odjela ze hřiště Admiry ze stejným výsledkem jako předloni. Z pražských Kobylis si odvezla opět porážku 1:2, byť oproti předchozímu duelu musela tentokrát dotahovat. „Největší problém byl, že jsme soupeři darovali dva góly. Jsem rád za vstřelenou brankou, bohužel jsme ale zápas nedotáhli k vítězství,“ smutnil jediný střelec v dresu Středočechů devatenáctiletý Vojtěch Lukavský.

Mladý talent přišel do Příbrami ze Sparty, kam se nevešel do kádru. Tady zatím čeká i na premiérový start v dresu A-týmu ve druhé nejvyšší soutěži, nicméně za rezervu nastoupil do všech šesti utkání a nyní se dočkal prvního gólu v sezoně. „Jsem za něj hodně rád. Se spoluhráči si rozumím výborně a s kluky už jsem se sehrál. V Příbrami jsem velmi spokojený,“ pochvaloval si Lukavský, který zdá zdejší prostředí dokonale, protože už v dětství zde působil v žákovských kategoriích.

Jeho první trefu ale předčily dva góly Čáchy v dresu Admiry, pro kterého se jednalo rovněž o premiérové zásahy v letošní sezoně. „Osobní chyby. Ztráta koncentrace na naší straně,“ okomentoval obě situace Lukavský. Porážka znamená, že rezerva Příbrami dál zůstává na pátém místě ČFL-A. Její pražský přemožitel na ní ztrácí pouze bod. „Zase jsme spadli z vítězné vlny. Příští týden musíme tuhle porážku odčinit, vyhrát a dostat se zpět,“ vzhlížel Lukavský už k dalšímu utkání. V něm přivítají v neděli od 10 hodin na domácím hřišti celek Vltavína.

Admira Praha – Příbram B 2:1 (1:0)

Branky: 35. a 60. Čácha – 62. Lukavský. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 3:3. Diváci: 323.

Admira Praha: Keller - Čácha (75. Pavlata), Douděra, Fric, Herc, Martinic (87. Mošna), Michálek (87. Heinzel), Skalický, Trajhan (60. Čermák), Verc, Záruba.

1. FK Příbram B: Bleha – Alhassan (63. Hošek), Budínský (46. Cmiljanović), Gabriel, Jelínek (69. Dvořák), Kolář, Lukavský, Švestka (87. Kareš), Vokřínek, Vostárek, Vott.