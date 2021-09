„Nevěděli jsme, s čím k nám Příbram přijede, protože v posledních zápasech vystřídala hodně hráčů. Řekli jsme si však, že po třech remízách v řadě nebudeme koukat na soupeře. Potřebovali jsme urvat tři body. Začátek jsme měli vlažnější, nervozita na nás byla znát. Dali jsme ale na konci poločasu gól, pak druhý a po třetím už jsme zápas dotáhli do vítězného konce,“ prohlásil na pozápasové tiskové konferenci asistent domažlického trenéra Dobrý.

Na první branku si 360 diváků v ochozech muselo počkat až do závěru první půle. Mužíkův nadýchaný rohový kop uklidil do sítě povedenou hlavičkou na přední tyči číhající útočník Dvořák, který v 64. minutě navýšil náskok Jiskry, když byl na konci krásné akce přihrávajícího Mlynaříka. Střelec domažlického týmu se nacházel zcela sám před prázdnou brankou.

