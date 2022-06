Opak byl ale pravdou. Čtyřicetiletý kouč se rozhodl postavit do základu čtyři dorostence. „Chtěl jsem je zkusit do zápasu. Nyní jsem je nasadil od začátku, ať si to vyzkouší,“ konstatoval Růžička, která nabádal hráče, aby hráli pořád stejně a byli na míči. Navíc vyšlo po změně stran střídání, do hry poslal zkušenější hráče, kteří pomohli ke srovnání. Začala fungovat křídla, kombinace a Příbramští se rázem dostávali více do vápna.

Soutěže přípravek vyvrcholí velkým finále na příbramském stadionu

K dramatické zápletce pomohla hostům penalta, kterou proměnil Kolář. O chvíli později snížil na 2:4 Vott a rázem bylo o co hrát. „ Druhý gól tým nakopl a myslel jsem, že jsme schopní nějaký dát,“ řekl kouč hostů. Ani on sám netušil, že se jeho svěřencům podaří postavit na nohy. Dvě trefy Budínského znamenalo vyrovnání a rázem byl reálný zisk bodu. Zvlášť, když branka na 4:4 přišla v nastavení.

O to hořčejší byl závěr zápasu. Z nastavení uplynuly další dvě minuty. Kolář měl míč na kopačkách. Místo toho, aby odkopl míč pryč, nebo do autu, tak udělal roh a z toho dostala Příbram rozhodující gól a nakonec tak padla v úchvatné přestřelce, kterou se oba týmy rozloučily s letošní sezonou.

Motorlet Praha – Příbram B 5:4 (3:0)

Branky: 32. a 54. Rataj, 13. Gilian, 28. Vaněk, 90+3. Jacobovici – 70. a 90+1. Budínský, 60. Kolář (p), 62. Vott. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Všetečka – Řeháček, Mrkáček. Diváci: 222.

Příbram B: Orijah – Bína, Dvořák, Přívozník (68. Nedvěd), Hýsek, Vostárek (46. Vott), Majid (46. Budínský), Gabriel (46. Švestka), Gornický, Alghamdi (55. Kolář), Rajtmajer.