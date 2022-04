„Po zápase se Sokolovem jsme s hráči seděli hodinu a půl a vše probírali. Dohodli jsme se, že se budeme soustředit na fotbal a pokusíme se situaci zvládnout, ale za dva dny bylo vše jinak. Hráči řekli, že první dva dny v týdny nebudou trénovat, dokud se nespraví některé věci. A já je chápu, že se jim nelíbí, když některým chybí slíbené peníze, přitom hlavně benzin podražil a oni musí na tréninky cestovat. Nakonec tedy já i Jirka končíme s tím, že když se vše urovná a bude zájem, já rád se vším klubu pomohu,“ řekl Deníku Mohamed Ben Hassen.

Konec obou trenérů potvrdil také Marek Tvrz, který před časem odstoupil z pozice předsedy klubu, ale v posledních dnech je právě on hlavní výkonnou silou SK. „K mužstvu nastoupili jako trenéři Libor Šíma a Petr Kýzl. Se všemi hráči stávajícího kádru jsme měli schůzky a nastínili si model do konce sezony. Rozhodně nic nebalíme a pokusíme se o záchranu,“ hlásí Tvrz, podle něhož je pořád reálná šance dostat pod sebe aspoň jeden klub, nebo bodově předstihnout patnáctý tým skupiny B – béčko Pardubic. To má ale o šest bodů víc…

Podle Ben Hassena zasahují do chodu klubu až příliš finance. Včetně dluhů z doby, kdy on, Novotný, ani hlavní partner a aktuální předseda klubu Abdulmouti Kaaki u klubu ještě nebyli. Společně sehnali řadu hráčů hlavně ze zahraničí, ponejvíc z Afriky, ti však často velmi rychle v klubu končili. Některým byla třetí liga málo, jiným vadilo právě financování. „Přitom jsme měli i fotbalisty, kteří tady hráli prakticky zdarma. Někteří pomáhají doteď, jiní odešli, ale třeba i proto, že nezapadali do týmu. Porovnal bych to k misce rajčat. Když máte jedno shnilé, musíte ho dát pryč, nebo může pokazit i ta ostatní,“ parafrázuje Ben Hassen.

Ten přeje Rakovníku pořád jen to nejlepší, i když ho také leccos štvalo. Třeba když musel zraněného hráče vzít na vyšetření v nemocnici a jet kvůli tomu speciálně z Prahy. Klub by podle něj na tyhle věci měl mít člověka.

Naopak ho těší, že mužstvo podle něj hraje lépe než na podzim, i když výsledky nejsou dobré. „Ale pokud to porovnáme, tak třeba proti nabité sestavě Plzně B jsme zahráli dobrý zápas, vyhráli jsme na Admiře, hráli dobře s Vltavínem. Pomohl nám brankář Švenger, který měl nabídku do Karviné, ale po konzultaci s naším hráčem Bezdičkou šel k nám, protože tady vládla dobrá atmosféra,“ vypráví Ben Hassen.

On i Tvrz se shodují, že právě zranění Milana Švengera v posledním duelu se Sokolovem bylo velkým oslabením. „Myslím, že před zápasem proti Sokolovu jsme neměli ve středu hrát dohrávku s Domažlicemi. Chtěli jsme ji na Velikonoční pondělí, ale domácí nesouhlasili a hrálo se až ve středu. Přišli jsme o vyloučeného Blecka a byli unaveni. Do toho přišlo zranění Švengera a ještě rozhodčí pískl penaltu, která tedy opravdu nebyla ani omylem,“ shrnuje důvody prohry se Sokolovem Marek Tvrz.

Zvládne klub jeho srdce v závěru sezony svoje problémy a bude mít víc sportovního štěstí?

