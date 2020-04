ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Žádné prodloužení volna až do začátku přípravného období před další sezonou to pro tým ale neznamená. „Hráči pokračují v individuální přípravě. Každý týden hráčům zasílám tréninkový plán, který obsahuje šest typů tréninků,“ prozradil příbramský trenér s tím, že jde hlavně o běžecké aerobní a krátké rychlostní tréninky. „Asi to není pro hráče zábavné, ale musí to brát pozitivně a i v této době na sobě dál pracovat,“ řekl jasně.

Realizační tým samozřejmě na vše dohlíží. „Jsem v kontaktu hlavně se svým hrajícím asistentem Milanem Mišůnem, který je pak s hráči ve skupině a předává jim novinky ode mě. Pokud hráči něco potřebují individuálně, tak se ozvou osobně,“ poodkryl Janota. „Já ještě komunikuji s hráči, kteří jsou po zranění, protože ti mají trénink odlišný,“ doplnil. Zároveň potvrdil, že v případě uvolňování vládních opatření, by se mužstvo postupně přesunulo přípravu zpět na trávník. „Určitě bychom nějakým způsobem začali trénovat skupinově. Uvidíme,“ dodal.