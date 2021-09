Právě Hájek ale přidělal svému týmu mnoho starostí, když čtvrt hodiny před koncem musel jít předčasně do šaten po obdržené druhé žluté kartě. Kočí se musel činit až v závěru, kdy musel vyrážet střelu hostů. Domácí celek však jedinou hrozbu pohlídal a po měsíci udržel čisté konto.

Na druhé straně mohla jít do vedení Příbram, když fauloval Fišer. Tvrdoň se však vytáhl při pokutovém kopu a tak šly oba týmy do šaten za bezbrankového stavu. Skóre se měnilo po deseti minutách druhého poločasu. Na rohový kop z pravé strany položil hlavu Hájek a poslal míč nechytatelně k tyči.

B-tým Příbrami trápila v posledních kolech defenziva, která byla hodně děravá. Ve třech duelech inkasovala hned desetkrát. Nyní odešla s čistým kontem, za které je rád především brankář Kočí. Přitom chybělo málo a i on by lovil míč z branky. V patnácté minutě ale trefil Káčer ze standardní situace pouze tyč.

