Úvodní klopýtnutí s Velvary je zapomenuto. Od té doby nově obrozená Příbram šlape. Její fotbalisté dali ve třech utkáních 14 branek, což je hodně nadprůměrné číslo. Jejich pohodu nyní odnesla rezerva Bohemians, kterou svěřenci Jiřího Kohout porazili vysoko 4:0 a pomalu se už sunou do popředí tabulky třetí nejvyšší soutěže.

„Jsme rádi. Výhra je vysoká, ještě k tomu s nulou. Toho si vždy ceníme. Za nás velká spokojenost,“ pochvaloval si hlavní kouč Jiří Kohout. Příbramští mladíci potřetí v řadě spustili gólovou smršť, i když na první gól čekali do 35. minuty. Začátek měli pomalejší.

„Samozřejmě se nepovedlo všechno, řekl bych vstupy do obou poločasů. Nebyly tak kvalitní z naší strany. Vyjma těchto pasáží jsme zápas ovládli,“ uvedl trenér. Nejednalo se přitom o první případ, kdy se Příbrami něco podobného stalo. „Opakuje se nám to. Sám jsem zvědavý, proč tomu tak je. Kabina před zápasem je poměrně hlučná a energická. Vstupy do poločasů nám ale zatím nejdou,“ přiznal Kohout.

Gólovou spoušť spustil až deset minut před koncem Vott, na kterého navázal ještě kapitán Antwi. Po změně stran jistili výhru Tolno a teprve 16letý Zápotočný, který byl na hřišti sotva pár minut. O posledních 14 branek se postaralo devět různých střelců, což je pro Příbram velmi povzbudivé.

„Poměrně jsme góly dávali i v přípravném období. Nepovedl se nám akorát zápas s Velvary. Máme tady zajímavé hráče směrem do ofenzivy. Že dáváme branky, je pro nás pozitivní. Teď jsem rád, že jsme gól nedostali,“ uvedl Kohout. Příbram se díky vítězství v poháru a dvěma výhrám v soutěži posunula už na přední příčky.

Příbram – Bohemians B 4:0 (2:0)

Branky: 35. Vott, 43. Antwi, 56. Tolno, 87. Zápotočný. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Toucha - Havlík, Matyš

Příbram: Bleha – Bárta, Mazur, Ret. T., Antwi – Švestka, Vokřínek (74. Ret F.), Dohnal (74. Ajeti), Vott (84. Zápotočný) – Nkwinga (61. Kareš), Tolno (74. Roušar).