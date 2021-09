Od začátku bylo všechno špatně. Dvě udělené žluté karty byly pouze předzvěstí toho, co se bude v následujících minutách dít. Ani odvolaný gól hostujícího Pejši kvůlu ofsajdy nebyl dostatečným varováním pro defenzívu Příbrami a obrana domácích se začal postupně hroutit. „Špatně jsme do zápasu vstoupili. Málo jsme na sebe mluvili, málo se organizovali a od toho se odrazil výsledek,“ smutnil kapitán Jiří Vlček. A měl proč.

Nejprve si za obranu ideálně zaběhl Veselý a v brejku obstřelil Smrkovského a ještě do přestávky zvýšil vedení hostů Pejša poté, co hostům vyšel parádně signál na zadní tyč a kapitán Vltavína usměrnil hlavičkou míč do prázdné brány. „Dostávali jsme zbytečné góly. Když jsme naopak nějaký dát mohli, tak jsme všechno vyřešili špatně. Hekticky,“ nebral si servítky Vlček. On sám přitom měl v zápase při nejmenším tři stoprocentní šance, ve kterých mohl a měl skórovat. „Určitě jsme mohli zápas při nejmenším zdramatizovat,“ tušil.

Góly však dával pouze soupeř. A to i po přestávce, kdy začal zlobit hostující Mysliveček, který zasadil dvě rány rezervě Příbrami a určil definitivně ráz zápasu. „Obrovská facka! Byli jsme v laufu a hodně rychle jsme přešli zpět do reality. Je na čase začít pracovat a postupně vyhrávat,“ konstatoval smutně Vlček. Domácí přitom měli šance. Jak Vostárek, tak Vott však zamířili vedle.

Ačkoliv debakl 0:5 hovoří za vše, rezerva Příbrami nepanikaří a snaží se zachovat klid. „Cítíme se v pohodě. I bodů máme dost. S Vltavínem jsem ale nepotvrdili to, co jsme předváděli v předchozích zápasech,“ snažil se Vlček burcovat svůj tým do dalších zápasů.

Příbram B – Vltavín 0:5 (0:2)

Branky: 68. a 84. Mysliveček, 34. Veselý, 40. Pejša, 74. Šípek. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 4:1. Diváci: 100.

Příbram B: Smrkovský – Mezera, Jelínek (35. Dvořák), Antwi (69. Hošek), Vott, Langhamer (46. Budínský), Kolář, Vlček, Gabriel, Lukavský, Hájek (46. Vostárek).