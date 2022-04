„Odehráli jsme dobrý zápas. Bohužel máme problém v poslední fázi hry, dostat se do zakončení, do vápna. Předfinální fáze je dobrá,“ komentoval trenér rezervy Příbrami Lukáš Růžička. Přesně tak vypadalo i celých devadesát minut na půdě Vltavína. Moc pohledný zápas se nehrál a fanoušci museli z atraktivity a krásy hodně slevit.

Na vině byl i byl i hrací povrch. „Hřiště bylo velmi špatné, snad jedno z nejhorších. Terén katastrofální. Takový v ČFL nemá být,“ naříkal příbramský kouč. Trávník byl totiž suchý, místy chyběl zelený pažit úplně, což zapříčinilo, že na obou stranách vázla kombinace. I proto bylo k vidění pramálo šancí.

KVÍZ: Ligová NEJ po základní části. Máte nejvyšší fotbalovou soutěž v malíčku?

Několik se jich ale přeci jen objevilo a po jedné z nich domácí otevřeli skóre. Po standardní situaci, kterou trenér hostů označil za zbytečnou, a několika odrazech se k míči dostal Čejda a jeho ránu si smolně do branky srazil Kolář.

Ve druhé půli měli sice hosté převahu, co se týče držení míče, ale Štorc v domácí bráně nemusel řešit jednu ošemetnější situaci. Příbrami totiž na hrotu chybí typy hráčů, kteří by vyhráli osobní souboj nebo hlavičku a tak se museli spoléhat na kombinaci. V ní se jim celkem dařilo, jenomže v koncovce už byl problém a tak po změně stran téměř neohrozili branku. Jediná vážnější situace přišla před odchodem do šaten, avšak tu na poslední chvíli odvrátila domácí obrana do bezpečí.

Vltavín naopak v závěru pojistil výhru, když využil rychlého přečíslení a definitivní pojistku mu dodal v 92. minutě Trávníček. „V tu chvíli jsme už hráli vabank,“ konstatoval Růžička. Příbram tak z Prahy odjela bez bodů.

Vltavín – Příbram B 2:0 (1:0)

Branky: 32. Kolář (vl.), 92. Trávníček. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Kovář – Pekař, Šťastný. Diváci: 272.

Příbram B: Orijah – Schindler, Cmiljanovič (59. Hošek), Dvořák, Švestka, Vostárek, Kolář, Majid, Budínský, Vokřínek, Alghamdi.