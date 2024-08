Příbram mohla vyhrát i závěrečný testovací zápas před zahájením mistrovské sezony, zaplatila však za svou koncovku zejména v prvním poločase, kdy mohla soupeři ze severu Čech odskočit. Domácí nakonec po přestávce srovnali a tak utkání skončilo remízou 1:1. „Výsledek zasloužený, i když jsme v první půli měli více šancí. Moc jsme je nepouštěli, ale měli jsme je určitě proměnit. Kvalitní zápas,“ liboval si Švestka.

Příbram tak zakončila přípravu smírným výsledkem. Třetiligový soupeř ji po změně stran zatlačil a vydal varování směrem k sezoně, která startuje už příští víkend. „Bylo důležité, že do sezony nejdeme s výhrou, ale s remízou. Trošku spadneme na zem a budeme makat,“ prohlásil 21letý záložník.

Svěřenci Jiřího Kohouta a Tomáše Wágnera zakončili přípravné období s bilancí pěti výher a dvou remíz. Rozhodně by určitě kvitovali podobný start i do mistrovské sezony, který je čeká příští víkend v domácím utkání s posledním účastníkem baráže z Velvar. „Máme za sebou těžkou přípravu i týden. Vícero kluků jí mělo v nohách. Do sezony se ale sladíme a vše bude dobré,“ uzavřel Švestka.