Hosté se ale do vedení dostali až po přestávce, kdy si na centr z levé strany naběhl Chára s tím, že míč chytí, avšak ho předběhl Lukavský a otevřel skóre. Vedení ale trvalo něco málo přes minutu. Domácím vyšel rychlý útok a Toure z bezprostřední blízkosti srovnal. „To byl šok! Pořád jsem ale věřil, protože jsme byli aktivnější a bylo dost času s tím něco udělat,“ nepochyboval Růžička.

Uběhlo dalších několik sekund a údernou čtyřminutovku zakončil Nedvěd, jenž si seběhl do vápna a přízemní střelou vrátil Příbrami vedení. Hosté následně uhájili těsný náskok až do konce. V závěru utkání navíc Vott nastřelil ještě tyčku. „Herně to bylo dobré. Za výsledek jsme spokojení a jsme rádi za tři body,“ uvedl Růžička, kterého však ke konci sezony trápí zranění hráčů. Hošek musel odstoupit kvůli problémům s kolenem a Vostárek utrpěl výron kotníku. Do toho je navíc období maturit a řada hráčů v těchto dnech podstupuje zkoušky z dospělosti.

I po výhře 2:1 je Příbram B stále třináctá, nicméně se dotáhla bodově na týmy před sebou – Benešov, Hostouň, Sokolov a Karlovy Vary a v závěrečných třech kolech se může klidně vyšvihnout až na devátou pozici.

Karlovy Vary – Příbram B 1:2 (0:0)

Branky: 54. Toure – 53. Lukavský, 56. Nedvěd. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Černý – Hlaváček, Guntiš. Diváci: 115.

Příbram B: Orijah – Cmiljanovič (46. Nedvěd), Dvořák (C), Hošek (33. Vott), Vostárek, Kolář, Gabriel (62. Majid), Lukavský, Švestka, Alghamdi (78. Suchý), Rajtmajer.