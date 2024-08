Ještě v neděli v poledne neměly fotbalové Velvary na soupisce pro nový ročník ČFL skoro žádné hráče, ale pak se mechanismus spustil a po dohodě s šéfem Robstavu Radkem Kozákem byli borci právě Robstavu přeregistrování do nového klubu. Ten hned na úvod šokoval výhrou na hřišti slavné a ještě na jaře druholigové Příbrami 3:1.

Příbram už po konci minulí sezony vyhlásila, že se bude chtít co nejrychleji vrátit do druhé nejvyšší soutěže. Jenomže hned v prvním kole tvrdě narazila, když doma podlehla Velvarům.



„Asi jsme všichni předpokládali, že se zápas bude vyvíjet jinak. Po nějaké “povedené“ přípravě jsme byli sebevědomí, ale na hřišti to vidět nebylo. Zejména první půle nám trošičku ujela, měli jsme tam pár náznaků. Soupeř tam byl lepší, po zásluze vedl 2:0,“ uvedl trenér Příbrami Jiří Kohout

Domácí tým ale rozjeté hosty těžko brzdil. Sice o přestávku zareagoval střídáním Kareše za Ajetiho, což dodalo Příbrami povzbuzení a rázem i snížení v podání Votta. Ovšem další potřebnou trefu už hráči od řeky Litavky nepřidaly, naopak Velvary si vzaly dvougólové vedení zpět a tentokrát si ho pohlídaly až do konce.

„Druhá půle pro nás začala velmi dobře, dali jsme brzy kontaktní branku a k tomu dvě vyložené situace, kdy jsme mohli srovnat. Tam se utkání lámalo. Cítili jsme z týmu i diváků, že jsme měli na to zápas zdramatizovat, otočit, ale šance jsme neproměnili. Soupeř pak z brejku udeřil a zápas si pohlídal a my první zápas prohráli,“ hlesl Kohout.

„Na to, že jsme hráče registrovali před polednem a zápis dělali někdy do tří hodin, tak to dopadlo dobře,“ usmál se předseda Slovanu David Vedral. Má za sebou hektický týden, kdy jednal prakticky denně na Zličíně s kontroverzním Radkem Kozákem a i právníci drželi ochranu na jejich dohodou, aby byla férová.

Je třeba dodat, že v týdnu ještě Kozák mohl počítat se dvěma týmy v soutěži, protože podle předběžného červencového opatření soudu Robstav v soutěži zůstal. Jenže v pátek se vše změnilo a nový verdikt soudu zněl: 3. ČFL se bude hrát bez týmu Robstavu!

A tak nakonec došlo k tomu, co David Vedral s Radkem Kozákem upekli už po skončení minulého ročníku, převedení hráčů Robstavu na soupisku Velvar, kde z minulého celku zůstal jediný hráč – Jelínek.

„Hráči Robstavu přešli k nám, dohodli jsme se také na tom, že domácí zápasy budeme hrát ve Velvarech a tam se také odehraje část tréninků. Druhá část jich bude na západě Čech. Po výkonu a výsledku v Příbrami si myslím, že pokud nám ještě vyjdou dva tři hráči, s nimiž jednáme (jedním je Filip Hašek), můžeme být v tabulce zase někde nahoře,“ myslí si David Vedral, kterému po jarní odchodu sponzorů zůstaly chvíli oči pro pláč, ale jako správný srdcař chtěl třetí ligu pro Velvary uchovat. Možná po červencových průtazích a absenci komunikace s Radkem Kozákem zalitoval, teď se ale zdá, že vše nakonec klaplo a bude fungovat. Ukáže to čas.

Velvary pod vedením zkušeného Stanislava Purkarta byly v Příbrami od první minuty lepší na míči, domácí zase zlobili pohybem. Fotbalovější však byli hosté a do poločasu měli díky šikovnému zakončení Vandase a trefě Sowa příjemný náskok dvou branek. Po přestávce sice rychle snížil Vott, ale za deset minut trefil přesně Štursa a zkušenější tým hostů už si cennou výhru pohlídal.

Příbram – Velvary 1:3 (0:2)

Branky: 51. Vott – 32. Vandas, 38. Sow, 61. Štursa. Rozhodčí: Švorc. Diváků: 325.

Příbram: Mastný (B), Ajeti (46. Kareš), Antwi, Dohnal, Mazur, Nkwinga (78 F. Ret), Švestka, Tolno, Vokřínek (78. T. Ret), Vott, Zápotočný (73. Čajko).

Velvary: Hinterholzinger - Kraml, Musa, Rádl, Šimek, Sow (92. Žilák), Štursa (81. Kubeš), Šulc, Tvaroh, Vandas (77. Heger), Zeman (92. Vach).