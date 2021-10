"K tomu, co jsme předváděli prvních třicet minut, se vyjádřit nemohu. Nebudu nikdy pranýřovat hráče skrz média. Beru na sebe, že jsem bohužel netrefil sestavu," konstatoval smutně trenér Dominik Rodinger, jehož svěřenci inkasovali v hrůzném úvodu za dvacet minut čtyři góly. Jako by ani nehráli s rezervou Příbrami, ale Sparty nebo Chelsea…

"Co se týče taktiky, tam jsme celý týden upozorňovali hráče na nejnebezpečnější typy Vlčka, Gabriela, přesto oba dali góly ze situací, které jsme chtěli eliminovat chytáním jejich náběhů za obranu. My ale nesmyslně hráče nechali probíhat okolo nás nebo vystupovali někam, kde jsme vůbec neměli co dělat," pokračoval v naštvaném duchu Rodinger.

Po pauze Hostouň zabrala. Pomohla jí brzká penalta, z níž Dočekal snížil a za chvíli přidal bývalému týmu ještě jednu. Náhle se obraz hry změnil a Hostouň bojovala do posledního hvizdu, i když někdy si stěžovala na držení soupeře ve vápně a zdržování brankáře Kočího.

Měla však šance a nakonec Gajdošík hrávající spíš za béčko přece jen snížil na 3:4. Rozhodčí Šťastný, přestože se hodně často nehrálo, nastavil jen dvě minuty a zelenobílí už vyrovnat nestihli. Navíc přišli v poslední minutě o vážně zraněného Mentbergera.

"Za druhý poločas chci klukům co nastoupili poděkovat. Je mi hrozně líto, že nebyli odměněni za jejich neskutečnou víru, touhu a srdce aspoň v bodový zisk. Ano, je to bláhové říkat, že po poločase 0:4 jsme mohli nějaké body získat, ale měli jsme k dalším třem brankám minimálně další tři stoprocentní šance, které jsme nedali," litoval Dominik Rodinger a dodal, že tým se pokusí získat body v Benešově, který na tom také není kdovíjak - ve Varech vedl 2:0 a nakonec padl 2:3 gólem z poslední minuty. .

Sokol Hostouň - 1.FK Příbram B 3:4 (0:4)

Branky: 48. (p) a 55. Dočekal, 88. Gajdošík – 3. Vlček, 13. Vott, 14. a 21. Gabriel.

Hostouň: Tetour – Pavlík (28. Shkyria), Zahranychnyy, Kosík, Hucek, Charvát, Vlasák (46. Hájek), Kubáň (72. Gajdošík), Hovorka (46. Mejdr), Dočekal, Kabele (28. Mentberger)

Příbram B: Kočí - Schindler, Antwi, Vokřínek (82. Jelínek), Vott (46. Dvořák), Švestka, Kolář, Vlček, Kvída, Gabriel, Januška (62. Vostárek).