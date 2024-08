Na druhý pokus se dočkali vítězství ve třetí nejvyšší soutěži. Fotbalisté Příbrami sice nejprve skórovali do vlastní sítě, ale po změně stran zamířili do stejné branky hned čtyřikrát přesně a Motorlet porazili jasně 4:1. Domácí kouč Roman Bednář toužil po vendetě, která mu ale nakonec hodně zhořkla.

Trenérovi Jiřímu Kohoutovi vyšla parádně střídaní. O poločase udělal dvě změny, které se ihned ukázaly parádně. Kareš po dvou minutách na hřišti zařídil skvělým lobem vyrovnání a od té doby byli hosté jednoznačně lepším týmem. Dohnalův gól na 1:2 zařadil příbramský kouč do kategorie Borec na konec. V závěru pak jistily vysoké vítězství opory Vokřínek s Vottem.

„Pomohli hlavně střídající hráči. Ti, co tam přišli hlavně ze začátku druhé půle, tak nám pomohli zápas otočit. Tým hrál vyspělejší fotbal, protože jsme trestali soupeře hlavně z brejků. Motorletu vstřelit čtyři branky za poločas je hodně povzbuzující,“ pochvaloval si trenér Jiří Kohout.

Na druhé straně vedli domácí ještě trenéři, kteří se ještě na jaře marně snažili zachránit Příbram ve druhé soutěži. Roman Bednář se netajil tím, že by chtěl s Motorletem na bývalý lub vyzrát. Asistenta mu navíc dělá Jakub Krištofek. Po úvodním poločase mohl být spokojen, po přestávce mu hodně rychle mizel úsměv ze tváří.

„První půle byla rozháraná. Vstoupili jsme do ní dobře, ale pak nás přibrzdil vlastní gól. Motorlet tam měl velkou šanci, i když my jsme je taky měli, ale řešili jsme je špatně. Hodnotím to střízlivě. Není čas na nějaké vyskakování,“ řekl Kohout.

I přes vysokou výhru našel příbramský kouč věci, na kterých bude potřeba zapracovat. Na prvním místě bude muset probrat se svými svěřenci standardní situace, dále kladl větší důraz na osobní souboje a také špatně dostupování po stranách hřiště, kde Motorlet hodně trápil Příbram.

Motorlet Praha – Příbram 1:4 (1:0)

Branky: 21. Mazur (vla.) – 48. Kareš, 56. Dohnal, 82. Vott, 90+6. Vokřínek. Rozhodčí: Nenadál – Raplík, Schmeiser. Diváci: 250.

Příbram: Mastný – Antwi, Bárta, Dohnal (86. Roušar), Mazur, Nkwinga (46. Kareš), Ret T., Švestka, Tolno (65. Ret F.), Vott (86. Ajeti), Zápotočný (46. Vokřínek).