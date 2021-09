Hosté vstoupili výborně do utkání, když v 7. minutě předvedli dobrou kombinaci, na jejímž konci zamířil přesně k tyči Denis Budínský. Po půlhodině hry se ochozy fandící domácím zlobily na sudí Šálkovou, když se dožadovaly penalty za faul na velkém vápně, hrálo se však dále.

„Snažili jsme se stále hrát svou hru, Příbram na nás dobře nastoupila, ale postupem času tlak z jejich strany přestal. My měli pár dobrých příležitostí, určitě nám pomohla branka na 1:1. Zvedlo nám to sebevědomí a začali jsme Příbram přehrávat,“ podotkl domácí záložník Lukáš Václavík.

Pět minut před poločasem totiž téměř tři stovky diváků musely zatleskat krásnému gólu ukrajinské akvizice v dresu Králova Dvora – Olehu Osypenkovi, který si navedl míč na levačku a nádhernou kroucenou střelou do šibenice nedal Ondřeji Kočímu šanci.

I proto se odcházelo domácím do kabin v lepší náladě než byla na začátku zápasu. „Pokyny trenérů byly jednoduché, všichni jsme byli přesvědčení, že zápas zvládneme vyhrát, a to jsme si i říkali v kabině,“ uvedl záložník 20letý záložník Králova Dvora.

Po deseti minutách druhého poločasu potvrdili domácí převahu, když právě mladý domácí fotbalista přeloboval Kočího. „Příležitostí jsem měl už předtím několik a jsem rád, že mi to po přihrávce Davida Beňa nakonec vyšlo a mohl jsem se společně se spoluhráči radovat. Byl to šťastný gól, který se odrazil od rukou gólmana do boční sítě, musím přiznat, že jsem měl štěstí,“ usmíval se úspěšný střelec.

Na konečných 3:1 a definitivní utnutí veškerých snah hostů se postaral nadvakrát kanonýr domácích Jan Mach. Králův Dvůr tak stále vede třetiligovou tabulku. „Pocit je to skvělý, nikdo z nás by to na začátku sezony neřekl. Doufám, že v čele zůstaneme co nejdéle a bude se nám nadále dařit,“ uzavřel Václavík.

Rezerva Příbrami sice o víkendu přerušila sérii tří porážek, když doma vyhrála nad záložním týmem plzeňské Viktorie, nyní tak přišla další prohra a nadále zůstává ve středu tabulky třetí nejvyšší soutěže.

Králův Dvůr – Příbram B 3:1 (1:1)

Branky: 40. Osypenko, 56. Václavík, 72. Mach – 7. Budínský. Rozhodčí: Šálková. ŽK: 0:2. Diváků: 280.

Králův Dvůr: Toman, Novák R., Hell, Dvořák, Kilián, Osvald (73. Kraus), Beňo, Václavík (62. Krejdl), Osypenko (84. Jákl), Mach, Smirnov. Trenér: Šilhavý.

Příbram B: Kočí, Kvída (78. Hevessy), Dvořák, Švestka (58. Jelínek), Vott, Januška, Kolář, Vlček, Budínský, Vostárek (46. Gabriel), Antwi (46. Cmiljanovič). Trenér: Zápotočný.