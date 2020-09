Tatran tak nenavázal na své předchozí domácí vítězství s Chebem. Naopak si v sezoně připsal už čtvrtou porážku. Tu lze přičíst i řadě absencí. Z různých důvodů chybělo trenéru Šachovi hned dvanáct hráčů.

Mimo jiné kapitán Brotánek, opory Kdolský, Repetný, Lípa i jeden z hrdinů minulého utkání s Chebem, kterým byl brankář Dřevojan. Šanci tak dostalo několik dorostenců a na stoperu pak objevil čtyřiačtyřicetiletý Dušan Pudil.

Přesto Sedlčany tahaly v prvním poločase za delší konec provazu. Dokonce se dvakrát dostaly do vedení. Nejprve poté, co proměnil penaltu David Krůta, podruhé pět minut před pauzou, kdy akci Sirotka úspěšně zakončil Dvořák.

Domácí ale dokázali zásluhou Světlíka a Krejčího, který těsně před poločasem zacílil, stejně jako Krůta, přesně z penaltového puntíku, vždy zareagovat. „Po změně stran se naši hráči snažili znovu strhnout vedení na svou stranu. Zakončení ale končila převážně mimo branku. Při střele Sirotka pak zasáhl domácí brankář, který míč vyrazil na roh,“ líčil počátek druhého poločasu sedlčanský vedoucí Jiří Voráček.

To platilo zhruba do naplnění hodiny hry. Chvíli na to domácí kopali standardku, po které se míč odrazil k Roubalovi, jenž prostřelil Glogara. Tatran pak sice znovu zatlačil Doubravku k vlastní brance, ale na vyrovnání už nedosáhl.

Místo toho ještě dvakrát inkasoval, když z brejku udeřil Šural a po něm využil nedorozumění v defenzivě Boček.