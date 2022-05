Za Tochovice jste v divizi vychytal první nulu až ve 22. kole. To je pomalu na vyhlášení státního svátku ne?

Myslím si, že státní svátek vypsat mohli, protože u nás se nejedná o něco, co by se mělo dít každý týden. Nicméně měli jsme k tomu i štěstí, protože soupeř měl dost šancí. Něco jsem i chytil po dlouhé době. Hráči skákali do střel, což bylo důležité v tomto ohledu.