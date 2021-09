Duel dvou celků v odlišném rozpoložení nabídl vyrovnaný zápas pouze z kraje utkání. V pohodě hrající Klatovy, které prohánějí na začátku sezony doposud suverénní Lom si přenesly psychickou pohodu i proti Sedlčanům. Hosté z Tatranu sice v úvodu odolávali, ale po dvaceti minutách hry na zadní tyči vyskočil Presl a hlavou usměrnil míč do protipohybu Glogara. O chvíli později přidal druhou branku Brabec domácí si zbytek duelu v klidu pohlídali.

„Do Klatov jsme jeli bez pěti hráčů základní sestavy. Chyběli ti zkušenější. Za zápas se nemusíme stydět. Utkání bylo ovlivněno našimi chybami, kdy jsme inkasovali po ztrátě balonu. Při troše štěstí jsme si mohli odvézt body, ale domácí vyhráli zaslouženě,“ shrnul trenér Sedlčan Ladislav Šach. Na západě Čech musel postrádat zraněného Haase a čtveřici Repetný, Hanuš, Brotánek a Kdolský, kteří si plnili společenské povinnosti, když byli na svatbě.

Sedlčany toužily po tom, aby se v Klatovech odrazily ode dna tabulky. Během zápasu si vytvořily i tři větší příležitosti, ale ve všech selhaly. Důkazem jest zahozena zřejmě největší tutovka Davida Krůty z 55. minuty, kdy z druhé vlny spálil obrovskou šanci a netrefil ideálně míč před prázdnou bránou domácích.

I po šesti kolech se tak nachází Tatran s nulou na dně tabulky Divize B. Ve všech případech sice prohrál s týmy, které jsou nyní všechny v horní polovině tabulky, nicméně pár bodů chtěly mít Sedlčany už na kontě. „Nedokázali jsme zvládnout zápasy a zbytečně jsme prohráli se Soběslaví a v Jindřichově Hradci. S týmy jako Přeštice nebo Lom se nemůžeme měřit,“ konstatoval Šach.

Také v příštím kole čeká na Tatran celek z horní poloviny tabulky. Do Sedlčan přijede aktuálně sedmé Mýto, až pak přijdou na řadu duely se soupeři z dolních pater Divize A. „Věřím tomu, že v těchto zápasech se zvedneme a zabojujeme o záchranu. Bojovat se musí a to až do konce. S prvním bodovým ziskem půjde sebedůvěra nahoru,“ uzavřel Šach.

Klatoy – Sedlčany 2:0 (2:0)

Branky: 21. Presl, 29. Brabec. Rozhodčí: Toman. ŽK: 2:1. Diváci: 235

Sedlčany: Glogar – Sosonovec, Novotný, Krotil, M. Krůta (68. Sirotek) – Hašek (64. Kouklík), Habart, Dvořák, Lípa – D. Krůta (64. Soldát), Sochůrek (80. Čipera).