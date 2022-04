Tatran přitom začal parádně a hned po minutě hry šel do vedení po rohovém kopu zásluhou Vernera. „Kluci nebyli připravení v hlavě. Není to poprvé, děje se nám to často. Hráči se nedokáží koncentrovat. Na druhou stranu to s námi nijak nezacloumalo a nenechali se tím rozhodit,“ komentoval trenér Dobříše Filip Dort