„K zápasu bohužel neodjelo z různých důvodů několik hráčů z kádru mužstva (M. Dvořák, Sosnovec, D. Krůta, Kouklík, Sochůrek, M. Sirotek, L. Dřevojan). Opět to byla stejná písnička jako s Lomem, špatná defenzíva, nikdo neměl nikoho a vynikali jsme ve špatné přihrávce. Na obranu přihrávajících hráčů je potřeba říct, že se jim nikdo neukazoval,“ uvedlo vedení týmu na klubovém webu k druhé vysoké porážce v řadě.

Hosté na západě udrželi čisté konto jen dvanáct minut. Po necelé půlhodině hry už domácí pevně drželi otěže zápasu ve své moci a vedli čtyřbrankovým rozdílem. Část mohl umazat Novotný, ale na brankáře si ani při jednom ze dvou zakončení nepřišel. Zatímco Rojík tím měl prakticky po šichtě, protějšek Glogar se ještě měl co ohánět, aby výsledné skóre nebylo ještě vyšší. Na dvě akce z druhého poločasu byl ovšem krátký i on. Domácí tak dohrávali zápas zcela v pohodě a s kompletní lavičkou na hřišti.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně dobře. Aktivně jsme napadali a získávali jsme míče od soupeře. Dokázali jsme tak útočit do otevřené obrany. První půle byla z naší strany výborná. I po pauze jsme byli oproti minulým zápasům aktivnější. Vypracovali jsme si ještě asi víc šancí než v první části, ale přidali jsme jen dvě branky. Máme široký kádr a mohl jsem pak v klidu i prostřídat, aby dostali šanci i další hráči,“ mohl být spokojený trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Divizní nezdary nyní musí v Sedlčanech hodit za hlavu a připravit se co nejlépe na pohárový duel s prvoligovými Českými Budějovice. Povedený bojovný výkon proti jednoznačnému favoritovi by mohl bez ohledu na výsledek nastartovat tým do dalších bojů v dlouhodobé soutěži. Středeční utkání začne v 17 hodin.

Přeštice – Sedlčany 6:0 (4:0)

Branky: 12. Mudra, 19. Heger, 23. a 24. Arzberger, 73. Suchý, 90. Kraml. Rozhodčí: Bočok. Bez karet. Diváci: 144.

Sedlčany: Glogar - Repetný, L. Brotánek, Krotil, Hanuš, Hašek, Kdolský, Novotný, Soldát (67. R. Kvěch), D. Čipera (62. M. Krůta), Haas (62. Habart).