Minule sedm gólů, tentokrát šest. Fotbalisté rezervy Příbrami schytali po týdnu další debakl v Divizi A. Tentokrát doma, když na vlastním hřišti prohráli s Rokycany 0:6. V dresu hostů řádil David Lehký, který ozdobil utkání hattrickem.

Příbram B podruhé v řadě vysoko prohrála. | Foto: Zdeněk Brož

Po porážce 0:7 v Soběslavi a nucenému odkladu zápasu v případě A-týmu se zdálo, že si béčko bude chtít doma napravit reputaci. Místo toho přišel podobně bledý výkon, který tentokrát přinesl šest gólů v bráně Stroleného. Mladý gólman domácích zavinil za stavu 0:1 penaltu, jež proměnil střelec hostů Lehký, čímž tak načal cestu za pozdějším hattrickem.

V sestavě Příbrami se objevila nová posila z Libanonu El Baba, okolo něj ale byli jinak samí teenageři, kteří tak dostali pořádnou lekci do budoucna. „Soupeř nám utkání trochu ulehčil, když postavil hodně mladou sestavu, což nám pomohlo. Začátek se nám vydařil, hráli jsme s velkým nasazením a předvedli jsme dobrý výkon,“ pochvaloval si trenér hostů Milan Dejmek.

Hosté šli do šaten s třígólovým náskokem, který si dlouho udržovali, až v závěru během čtvrt hodiny přidali další trio gólů a vyhráli jednoznačně 6:0. „A to jsme nějaké šance ještě neproměnili. Na klucích byla vidět určitá euforie. Snad to z nás spadlo a uděláme nějakou vítěznou vlnu, abychom získali potřebné body pro záchranu,“ dodal trenér Rokycan.

Příbram za poslední dva zápasy inkasovala 13 gólů, což je čtvrtina toho, než v předchozích dvaceti zápasech dohromady. Ve vyrovnané tabulce se tak propadla až na osmé místo. Na třetí plzeňský Petřín ale ztrácí bod a nu druhou Soběslav následně dalších šest.

Příbram B – Rokycany 0:6 (0:3)

Branky: 23. (p), 75. a 87. Lehký, 20. a 73. Nový, 44. Eger. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Koranda – Novotný, Kotalík. Diváci: 50.

Příbram B: Strolený – Lisý, Štrbo, Kindlmann, Vaňó (46. Cipra), Fryš (34. Gerža), Tilinger (59. Soběslav), El Baba, Štěpánek, Krasniqi (59. Papst), Čihák.