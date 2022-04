Debakl na půdě favorita. Tochovice odjely s výpraskem

Jako den a noc se střídají výsledky fotbalistů Tochovic v jarní části Divize C. Po Náchodu odjeli poraženi i z Vysokého Mýta. Na cestu ale dostali pořádně nařezáno. Druhý tým tabulky splnil roli favorita a na domácí půdě vyhrál vysoko 7:2. O výhře rozhodl už do poločasu, kdy odcházel do šaten s pětigólovým vedením.

Tochovice podruhé venku vysoko prohrály. | Foto: Ondřej Jícha

Doma se jim daří, jakmile ale vyjedou mimo obec, tak je zle. Alespoň takhle doposud hovoří výsledky fotbalistů Tochovic od startu jarní části. Jenom pro rekapitulaci – na vlastním hřišti porazili Velké Hamry 3:2 a Poříčany 5:1, na půdě soupeřů jsou ale výsledky zcela opačné, v Náchodě 0:3 a teď naposledy 2:7 ve Vysokém Mýtě. „Bohužel, zasloužený výsledek, ale skrývá i hodnotná pozitiva. Hned naší první chybu potrestali domácí gólem a po následujících přidali další. Chvíli nám trvalo chytit rychlost hry domácích, což nás stálo dobrý výsledek," přiznal trenér Marek Zárybnický. Zápas sotva začal a Vysoké Mýto vedlo v osmé minutě už 2:0. Do přestávky stihl favorit přidat ještě další tři trefy. Nervozitu Zbrojovky utnul nečekaný hrdina. Bariš věnoval gól dceři „Domácí mají silný a na všech postech velmi kvalitní hráče. Co nás těší, že za stavu 3:0 jsme si vypracovali tři tutové šance. Jenže, rozdíl v proměňování byl tím okamžikem patrný," poznamenal Zárybnický. Tochovice sice snížily díky dvěma gólům. Jednou se opět trefil jarní střelec Petr Sirotek. Vysoké Mýto si však vrátilo pětibrankové vedení zpět a vyhrálo 7:2. „Výsledek je celkem jasný, ale náš mladý tým udělal oproti podzimu herní posun i s tímto soupeřem. Doma jsme zaostávali prakticky ve všem, teď jsme dostávali většinu branek po individuálních chybách, které soupeř kvalitou nekompromisně trestal. A naše vstřelené branky si naši hráči zcela zasloužili. Škoda branek v závěru poločasu, protože ve druhem poločase se klukům dařilo držet soupeře na distanc od brány," shrnul kouč Tochovic s tím, že našel pozitivum v tom, že jeho svěřenci dokázali druhý poločas zremizovat. Utkání s Vysokým Mýtem označil za skvělou zkušenost. Vysoké Mýto – Tochovice 7:2 (5:0) Branky: 3. a 23. Kopřiva, 31. a 71. Benda, 8. Dostálek, 41. Šumský, 88. Rezek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Erlebach – Fišer, Vitvar. Diváci: 110. Tochovice: Matějka I – Vokurka, Balík (85. Janů), Sirotek, Ivaník, Čížek, Dušek, Krotký (66. Sýkora), Matoušek, Vlček, Tošovský (46. Matějka II).