Začátek dohrávaného soutěžního ročníku 2020/2021 se totiž z plánovaného termínu 13. – 14. února 2021 odkládá minimálně na 27. – 28. března 2021. Ovšem i k tomuto datu jsou oslovení zástupci obou klubů z Příbramska skeptičtí.

„Všechno závisí na tom, kdy budou uvolněna opatření omezující sport. Kluci bezesporu potřebují před restartem určitě potrénovat. Od přerušení soutěží se fakticky mohou připravovat pouze individuálně, což plnohodnotný trénink nikdy nenahradí a hrozí tak například i zranění. S trenérem Filipem Dortem jsme se o tom bavili a došli jsme k závěru, že minimální doba trénování před návratem zápasů by měla být čtrnáct dnů. Současná situace ale není jednoduchá, takže z tohoto pohledu mi i tento plán přijde nereálný,“ uvedl vedoucí dobříšského A-týmu Josef Máša.

Podobného názoru je i sedlčanský trenér Ladislav Šach. S tím rozdílem, že jeho svěřenci podle jeho názoru potřebují na přípravu alespoň měsíc. „Musíme si uvědomit, že jde o amatérskou soutěž – alespoň v našem případě tomu tak je. U nás nepřipadá v úvahu, abychom trénovali denně, proto jsou pro nás čtyři týdny nezbytným minimem,“ vyjádřil se.

„S tím vším je také spojeno to, že nevím, jak soutěže dohrajeme. Asi nejreálněji se jeví varianta dohrát pouze potřebnou porci zápasů (to znamená šestnáct pozn. red.), aby mohly být soutěže vyhodnoceny, tedy byli určeni postupující a sestupující. Otázkou je, zda pak lze považovat soutěž za regulerní, podle mě nikoliv. Uvidíme ale, co vymyslí řídící orgány,“ pokračoval Šach, který zdůraznil, že jde pouze o jeho osobní názor, ne o oficiální stanovisko klubu.

V každém případě platí, že dohrání přerušeného soutěžního ročníku 2020/2021 má začít ve všech divizních soutěžích zápasy 9. kola. To znamená, že Sedlčany po návratu na trávníky přivítají doma Přeštice a Dobříš bude zajíždět do Českého Brodu.

Kdy to bude, to je ale ve hvězdách. „Sport a fotbal především, nám všem samozřejmě hodně chybí. Momentálně je však na druhé koleji. Ze všeho nejdůležitější teď je, aby došlo ke zlepšení pandemické situace a mohla se tak ve všech směrech urovnat situace v celé České republice,“ shodli se oba pánové.