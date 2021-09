Vypadalo to na velkou ostudu, nakonec jsou z nich šťastní vítězové. Dobříš musela doma ve fotbalové Divizi B otáčet skóre s posledním Rakovníkem. V závěrečné desetiminutovce se jim ale podařil obrat a nekonečné dobývání hostující branky skončilo nakonec vítězně 2:1 po hlavičce Procházky.

Z posledního přímého kopu rozhodla Dobříš o výhře nad Rakovníkem. | Foto: Deník/Karel Smetana

Vyhrát doma s posledním celkem byla zkrátka povinnost. Ukázalo se však, že se jedná o mnohem náročnější úkol, než by se na první pohled mohlo zdát. Minimálně první poločas mezi Dobříší a Rakovníkem postrádal jak pohlednost, tak i šance. Po obrátce už obraz hry vypadal jinak. Domácí, vědomi si zisku potřebných bodů, se začali tlačit do šancí. Všechny ale končily v přichystaných rukavicích Žuleviče. „Bylo těžké hrát do zabezpečené obrany soupeře, ale nakonec jsme ho udolali. Spadl nám hodně velký kámen ze srdce. Zaplať pán bůh!“ ulevil si po zápase Ondřej Puchmajer