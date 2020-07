Do poločasu ještě domácí udrželi se soupeřem krok a na obou stranách zůstalo po několika nevyužitých šancích. Až po změně stran Engelmann, Hodosi, Volešák a Závorka svými zásahy přiklonili výsledek jednoznačně na stranu hostí.

Trenér Dort, který načíná druhou sezonu na lavičce Dobříše, na startu přípravy osvětlil změny v kádru. S ním by chtěl uchovat divizní příslušnost, což se naposledy zčásti podařilo i s přispěním anulování soutěží. V šestnácti odehraných kolech totiž s týmem získal jen 13 bodů, což z nováčka skupiny B v době přerušení dělalo hlavního aspiranta sestupu.

„Hostování ukončil brankář Milan Vančát a štěstí ve vyšší soutěži zkusí Ondra Soukup. Na brankářský post přichází z Milína Tomáš Javorský a do obrany Kamil Olšák z Mníšku pod Brdy. Po pracovním návratu z Austrálie se vrací do mužstva i záložník Petr Masopust. Jinak kádr zůstal pohromadě, jak byl poskládán už v zimní přípravě, když do něj přešli i někteří dorostenci, a do přípravy se zapojí i hráči B mužstva,“ přiblížil Dort.

Jasno má také o tom, co je třeba ve hře nejvíc zlepšit. „Chceme hlavně zapracovat na defenzívní činnosti, protože ta nás v nedohrané sezoně nejvíce srážela,“ připomněl. „Věříme, že se nám budou vyhýbat zranění, bude se nám dařit v koncovce a podaří se nám postupně zapracovat do kádru nové hráče. Doufám, že pro všechny je zahrát si a udržet divizní soutěž pro Dobříš dostatečnou motivací do nového ročníku,“ dodal.

V sobotu se Dobříš představí v Hostivaři, na půdě účastníka pražského přeboru se hraje od 10.15 hodin.