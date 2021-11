V posledním podzimním utkání čekali diváci v Dobříši na gól marně. Již v první minutě si hosté vypracovali několik šancí, avšak po opakovaných střelách skončil míč kdekoliv jinde, jenom ne v bráně. Další možnost měli po rohu. Po dvaceti minutách se sice už radovali z gólu po přímém kopu. Oslavy jim ale okamžitě utnul odmávaný ofsajd.

Štětí hrozilo převážně ze standardních situací. Po přímém kopu minul branku Slanička a Mešič dvakrát střílel ze čtyřiceti metrů. Jednou trefil břevno, poté Weber vytáhl míč nad břevno. Další pokus poslal Mesič těsně nad branku. Po prvním poločase byla v kolonce střel nula na dobříšské straně.

Podobný průběh měl i začátek druhé půle. Černý zblízka překopl a uniklého Janovského vychytal Weber. Kolem šedesáté minuty utekl Junek a po jeho přihrávce špatně vystřelil Procházka. Tato akce domácí nastartovala. Hra se vyrovnala a dobříšští hráči si vypracovali několik možností ke vstřelení gólu. Po výkopu domácího gólmana minul v dobré pozici míč Puchmajer, Junkův přímý kop z úhlu vyrazil Sailer za pomoci tyče na roh. Úspěch nepřinesly ani hlavičky obou hráčů. V poslední minutě došlo k závaru před bránou Štětí, ale nikdo z domácích úspěšně nezakončil.

Dobříš – Štětí 0:0

ŽK: 3:1. Rozhodčí: Mičan. Diváci: 250.

Dobříš: Weber – Kozohorský, Talůžek, Machač, V.Šrain – Junek (90. Čížek), Masopust, Kilián, Puchmajer, Janda (84. J. Šrain) – Procházka.

Tochovice zajížděli na závěr podzimu do Benátek nad Jizerou. Po úvodním oťukávání, kdy se oba celky dostaly do slibných příležitostí, se domácí ujali vedení, když se druhém centru za sebou prosadil hlavičkou Glöckner. „Udělali jsme chybičku, respektive dvě za sebou a z toho nás potrestali,“ konstatoval trenér Marek Zárybnický. Do přestávky mohlo být z pohledu Tochovic ještě hůř, závar před brankou ale skončil na Matějkovi.

Vedení Benátky uchlácholilo a tak si šance začali vytvářet hosté. Při jedné z nich vyběhl gólman Straka, podrazil Matouška a následnou penaltu proměnil Jendruščák. „Převzali jsme iniciativu a zaslouženě jsme vyrovnali,“ prohlásil kouč Tochovic. Domácí se zatáhli a pokoušeli se bránit vedení, což podle Zárybnického bylo špatně.

Matoušek jinak dělal problémy domácí obraně. Ač tísněn, tak v 73. minutě mohl poslat Tochovice do vedení. Míč si ale nechal odkopnout na roh. Na druhé straně se po trestném kopu předvedl Matějka, který podle trenéra skočil po míči jako panter a vytěsnil míč na břevno. Zápas nakonec skončil remízou a Tochovičtí si odvezli domu už osmý získaný bod jenom v průběhu října. Díky skóre sice přezimují na 15. pozici, vzhledem k horšímu vzájemnému zápasu s Náchodem jsou ale v tabulce pravdy nadále poslední, protože Kutná Hora v posledním kole vyhrála ve Dvoře Králové.

Benátky nad Jizerou – Tochovice 1:1 (1:0)

Branky: 23. Glöcner – 59. Jendruščák (pen.). ŽK: 3:1. Rozhodčí: Klír. Diváci: 120.

Tochovice: Matějka – Balík, Vokurka, Dušek, Benda (80. Ivaník) – J. Čížek, Mourek, M. Čížek, Sirotek (43. Matoušek) – Pazderník, Jendruščák.