Dobříš tak padla na půdě velkého favorita, který se netají ambicemi na postup do vyšší soutěže. Sama naopak zůstává nadále na 14. místě se šesti body.

Po přestávce mohlo být s hosty ještě hůř. Skvělým zákrokem v polovině druhé části je ale zachránil Weber, když míč po hlavičce soupeře z hranice malého vápna vytěsnil zázračně nad břevno. Jeho protějšek na druhé straně Pettík se musel nudit. A to po celý zápas. Střely Dobříše šly buď vedle, nebo mu pomohla obětavá obrana před ním. Když už hosté jednou zamířili do brány, byl z toho gól. Na okamžik. Ihned poté totiž uviděli zvednutý praporek znamenající ofsajd.

V herní pohodě hrající domácí udeřili dvakrát v úvodním dějství během deseti minut. Nejprve si na centr zleva naběhl Vít Popelka a z voleje propálil z bezprostřední blízkosti gólmana Radima Webera. Ještě do přestávky navýšil Ondřej Novický, který si naskočil na centr z pravé strany a ke vzdálenější tyči usměrnil míč. Bezzubá Dobříš už v tu chvíli měla jen sporadickou naději na bodový zisk.

Most přivítal v týdnu v poháru Příbram a už tam ukázal, v jaké hraje pohodě. Sice favoritovi podlehl 0:1, ale po celý zápas mu statečně vzdoroval. Duel s Dobříší byl ale úplně o ničem jiném. První tým tabulky plně kontroloval celých 90 minut hru a hosté se marně snažili ohrozit domácího brankáře Filipa Pettíka. V prvním poločase na něj mířil pouze centr Václava Šraina do připravených rukavic.

Po výhře nad Kladnem ji Most vrátil zpátky do reality. Vedoucí celek Divize B měl duel s Dobříší plně pod kontrolou a za celý zápas nedovolil fotbalistům soupeře ani vystřelit. Po zásluze tak vyhrál 2:0 a je po sedmi kolech jediným celkem, který zůstává bez porážky.

