Dobříš si s Neratovicemi zopakovala penaltové drama. Dort: Vytěžili jsme maximum

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Ani to ale nemusí být pravda. Vyprávět by o tom mohli divizní fotbalisté Dobříše a Neratovic. Ti se v sobotu opět po více než roce potkali na stadionu v Lipkách v zahajovacím utkání sezony a jejich střetnutí znovu skončilo výsledkem 1:0 po penaltách.

Trenér Dobříše Filip Dort. | Foto: Roman Mareš

Pamatujete? Oba soupeři se na stejném místě utkali i na úvod minulého ročníku. I tehdy skončil zápas v základní hrací době bez branek a došlo tak na penaltový rozstřel. Ten se protáhl na neuvěřitelných patnáct sérií.Až pak padlo rozhodnutí, když přestřelil neratovický stoper Šulc a dva body tak putovaly na konto domácích. Představoval jsem si to jinak, řekl po obnovené ligové premiéře v Příbrami Pilík Přečíst článek › A historie se opakovala, ačkoliv tentokrát se nejednalo o žádný penaltový maraton, protože jasno už bylo po základních pěti sériích.Zatímco hosté se v nich mýlili hned dvakrát, za domácí neproměnil pouze Junek a druhý bod tak zase připadl Dobříši. Rozhodlo, že poslední pokus neratovického Kokošky orazítkoval jen tyč. Hostům tak nebylo nic platné, že během devadesáti minut měli výraznou herní převahu, o čemž svědčí nejen počet střel (4:14, z toho na branku 2:6), ale i počet rohových kopů (1:13) a hlavně gólových příležitostí. Jenže při Dobříšských stali všichni svatí v čele s vynikajícím brankářem Weberem, který svůj tým několikrát zachránil (dvakrát i s pomocí tyče). Nutno podotknout, že domácí si přízeň štěstěny za svůj obětavý výkon zasloužili. A nakonec mohli být i odměněni více než dvěma body.

Dvakrát totiž dopravili míč do sítě. Nejprve krátce po půlhodině hry Junek a po něm i Puchmajer, který v 77. minutě dorazil střelu Jana Šraina. Ani jedna branka však nebyla správně uznána kvůli předchozím ofsajdovým postavením zakončujících hráčů. I tak ale mohou být dobříšští fotbalisté spokojeni, což potvrzují i slova trenéra Filipa Dorta. „Měli jsme opravdu velký kus štěstí. Soupeř měl šancí asi na deset zápasů dopředu. Nás ale podržel brankář. Ziskem dvou bodů jsme vytěžili maximum možného. Těší i nula vzadu, protože dlouhodobě inkasujeme hodně branek,“ uvedl. MFK Dobříš - FK Neratovice-Byškovice 1:0 po pen. ŽK: Puchmajer, Šrain, Kvapil (všichni Dobříš). Rozhodčí: Vnuk. Diváků: 220. Dobříš: Weber – Horáček, Talůžek, Machač, Pokorný – Liška (69.Petrlík) – Masopust (71.Kvapil), Kilián, Puchmajer, Junek – J. Šrain.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu