Hráči Dobříše zareagovali na špatný úvod, když museli otáčet vývoj zápasu. V šesté minutě propálil Webera střelou z úhlu Deme a Březová vedla. Do šaten se šlo ale za remízového stavu. Hrdina posledních dvou zápasů Puchmajer položil míč přesně na hlavu Talůžka a bylo srovnáno.

V 64. minutě poslal Dobříš do vedení Horáček a zdálo se, že svěřenci trenéra Dorta budou bodovat potřetí za sebou a to i ve chvíli, kdy se probudil domácí střelec Veselý. Nejprve osm minut před koncem srovnal. Po jeho trefě se domácí vrhli do útoků a měli několik šancí k otočení skóre na svou stranu.

Dostat se zpět do vedení se jim podařilo až v závěru. Hosté zahráli v pokutovém území smolně rukou a rozhodčí Dohnal okamžitě zapískal penaltu. K ní se postavil opět Veselý a Březová díky jeho druhému zásahu v utkání brala nakonec všechny body a upevnila si třetí místo v tabulce. Dobříš se kvůli výhře pražského Meteoru propadla o jednu příčku na třináctou pozici.

Březová – Dobříš 3:2 (1:1)

Branky: 82. a 91. Veselý, 6. Deme – 33. Talůžek, 64. Horáček. Rozhodčí: Dohnal. ŽK: Veselý – Procházka, Šrain. Diváci: 100.

Dobříš: Weber – Kozohorský (69. Knyazev), Talůžek, Machač, Pokorný – Horáček, Procházka, J.Šrain (85. Kilián), Puchmajer, Masopust – Junek.