Po střetnutí s Dobříší odjedou Tochovice na soustředění na západ Čech, kde se střetnou s Mýtem a Rokycany. Kouč Zárybnický si může ulevit, že na startu zimní přípravy uvidí totožný kádr, se kterým se loučil na podzim. „Tým by neměl nikdo opustit nebo nemám informaci, že by chtěl někdo odejít. Samozřejmě bojujeme s covidem, jako všichni ostatní,“ uvedl tochovický trenér.

Pro divizního nováčka bude prioritou jednoznačně záchrana. „Dokud budeme žít, tak bojujeme, to je jasné,“ prohlásil Zárybnický. Co je však i pro něj velkou neznámou, jsou případné posily do týmu, které by jim pomohly k udržení čtvrté nejvyšší soutěže. „V podstatě to bude pro mě překvapení, jak vše dopadne,“ uvedl trenér Tochovic.

Obec u Příbrami v minulosti získali několik hráčů, kteří působili u řeky Litavky, nicméně tentokrát se ale asi budou muset smířit s tím, že na další akvizici si budou muset nechat zajít chuť. „Nejsou v dobré finanční kondici, tak budou potřebovat všechny hráče. Uvidíme jestli všechny. Příbram je priorita. Tak uvidíme, jak vše dopadne,“ nastínil Zárybnický. On sám by se ale určitě další posile nebránil.

Seznam přípravných zápasů Tochovic

22.1. Dobříš

26.1. Rokycany

29.1. Mýto

6.2. Sedlčany

9.2. U19 1. FK Pb (není potvrzené)

12.2. Slaný

26.2. Katovice

5.3. soupeř se hledá