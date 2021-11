Tatran zvládl i druhý domácí zápas v řadě, ve kterém potřeboval vyhrát. Tentokrát mnohem lépe a výrazněji. Od začátku byl lepší a po zásluze mu zařídil vedení Haas. Ve 21. minutě se k němu dostal míč po kombinaci a z malého vápna poslal nekompromisně míč nahoru. Sedlčany šly do přestávky ještě veselejší, protože měli po ruce soupeře k dispozici penaltu, ke které se postavil Hanuš a zvýšil vedení na 2:0.

Pohledný výkon domácích pokračoval i po přestávce. Výborně vyšel tah se střídání trenéru Šachovi. Habart byl na hřišti dvě minuty a hned se zapsal mezi střelce po přízemní střele uvnitř šestnáctky. Nejlepší představení Sedlčan v podzimní části orámoval druhým trefou v zápase Haas. „Sladká tečka. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, v tabulce se dorazili na Cheb a také, že jsme se důstojně rozloučili jak s diváky, tak trenéry a vedením, které by mělo končit. Krásný výsledek i poděkování,“ rozplýval se autor dvou branek.

Sedlčany tak ukončili první polovinu soutěže dvěma důležitými výhrami se soupeři okolo nich. Před čtrnácti dny nejprve zdolaly Hořovice a nyní si poradily i s Chebem, kterého na domácí půdě porazily potřetí za sebou. „Je dobře, že jsme zápasy zvládli. Vzhledem k postavení v tabulce a výsledkům po většinu podzimu by se nám nemělo spát klidně, zůstali jsme za očekáváním. Na jaře to bude od nás určitě lepší a zabojujeme o záchranu,“ prohlásil Haas.

Ačkoliv Tatranu vyšly poslední dva domácí zápasy a díky výhrám se odrazil z posledního místa, tak na sestupovou příčku má pouze tříbodový náskok. Na jaře ho čeká ještě pořádná fuška. „Pokud se budeme nacházet v téhle pozici, tak to bude určitě těžké. Věřím, že vše zvládneme a v posledních zápasech sezony na tom budeme mnohem lépe než teď,“ uzavřel 29letý fotbalista.

O víkendu uzavřely podzimní část i další dva celky na Příbramsku působící v divizích. Jak Dobříš, tak Tochovice uhrály v posledním kole remízu – 0:0 a 1:1. Svěřenci Filipa Dorta budou trávit zimu na 13. místě s 15 body. Hráči pod vedením Marka Zárybnického jich nasbírali o tři méně a v Divizi C je bude čekat stejně jako Sedlčany boj o záchranu. Výkony od konce září jim ale zajistily většinu bodů a díky tomu jsou nyní předposlední. Lepší výsledky jim ale dávají do jara naději, že by se Tochovičtí mohli vyhnout sestupu.

Sedlčany – Cheb 4:0 (2:0)

Branky: 21. a 68. Haas, 42. Hanuš (p), 57. Habart. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Hamouz.

Sedlčany: Dřevojan – Krotil, Kdolský (79. Sirotek), Sosnovec, Haas (79. Brotánek), Lípa, D. Krůta (79. Hašek), Dvořák, Hanuš, Novotný, Soldát (55. Habart).