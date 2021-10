Sedlčany navíc musely dohrávat bez Repetného, který si poškodil rameno nebo klíční kost po jednom souboji. O jeho zranění vypovídá i fakt, že se při převlékání do civilního oblečení nemohl ani nandat triko. „Zatím nevíme. Říkal, že nemohl zvednout ruku. Snad nemá zlomenou klíční kost nebo něco podobného,“ modlil se Hanuš. Zrovna 29letý fotbalista by Tatranu v duelech s Hořovickem či Chebem hodně chyběl.

V dresu hostů se představil Sedlčanům jejich odchovanec Adam Pech, který se objevil na posledních patnáct minut. „Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a zahrát si proti kamarádům a bývalým spoluhráčům,“ těšilo brzy 18letého bývalého hráče Tatranu v dresu Dynama. I jemu se prohánělo v hlavě, že by mohl ublížit domácím tím, že pomůže Jihočechům k vítězství. „Určitě jsem to měl trošku v hlavě. Teď jsem v Budějovicích a jsem rád za vítězství,“ prohlásil Pech, který prozradil, že na soupeře fungovala rychlá kombinace, náběhy a rychlost celkově.

Aby toho nebylo málo, tak ihned po obrátce si Sosnovec srazil přízemní centr Budějovic do vlastní sítě. V závěru se ale na něj usmála i štěstěna, když po rohu snížil hlavičkou. Na jeho trefu vzápětí odpověděl stejným způsobem Matuška. Závěrečné slovo si vzal Hanuš, který se trefil nádherně přes zeď. Ze vstřelené branky ale vůbec neměl radost. „Raději bych ji vyměnil za tři, nebo alespoň za jeden,“ smutnil po zápase.

V Sedlčanech se sešel nejlepší útok s nejhorší obranou a oba faktory se projevily i do vzájemného duelu Tatran s rezervou Českých Budějovic. Domácí odolávali jednomu z favoritů divize pouze čtvrt hodiny, pak hosté dvakrát udeřili a měli zápas pod kontrolou. „Celou sezonu tohle řešíme. První gól nás položí, pak dostaneme druhý, třetí a začneme hrát, až když je pozdě,“ prozradil Marek Hanuš.

Situace začíná být hodně vážná až pomalu kritická. Po domácí prohře 2:5 s rezervou Českých Budějovic v 11. kole Divize A unikají fotbalistům Sedlčan jejich nejbližší soupeři a do konce podzimu potřebují nutně bodovat, v lepším případě zvítězit, jinak na posledním místě tabulky začnou přibití na hodně dlouho, ne-li do konce.

