Euforii vystřídal pád na dno. Sedlčany jsou po debaklu poslední

Ve středu vyřadili fotbalisté Sedlčan senzačně druholigové Táborsko, o víkendu už se ale vrátili zpět do reality. Postaral se o to divizní favorit z Lomu. Jihočeši potvrdili výborný start do sezony, potřetí zvítězili bez inkasované branky a odvezli výhru 6:0. Tatran se naopak propadl na poslední místo tabulky skupiny A. Jako jediný v soutěži po třech odehraných kolech má na kontě nulový bodový zisk.

Zatímco po penaltovém rozstřelu v pohárovém utkání s Táborskem zavládla v táboře sedlčanských fotbalistů euforie, po nedělním debaklu v divizi klesli v tabulce na poslední místo. | Foto: Jan Škrle

Jestli v úvodních dvou kolech trenér Ladislav Šach litoval těsné prohry 1:2 po hrubých individuálních chybách, tentokrát musel svým svěřencům vyčítat zejména zaváhání ve středu hřiště. Favorit z Lomu, který se netají ambicemi postoupit do ČFL, uděloval lekci z produktivity a trestal každou chybu Sedlčan. „Pořádně jsme si nedali balón a mančaft jako Lom dokáže tohle potrestat. Soupeř si s námi dělal, co chtěl,“ uznal sportovně gólman Tatranu Tomáš Glogar. Střelou ze středu otevřel skóre kapitán hostů Neužil a Lom od té chvíle na hřišti dominoval. Důkazem byly dva krásně vykombinované góly do prázdné brány zakončené Musiolem. Sedlčany zahrozily jen ke konci poločasu, kdy trefily břevno, a následnou hlavičku Habarta zlikvidoval brankář hostů Matoušek. V jeho protějšku Glogarovi se po utkání mísilo zklamání s vystřízlivěním po senzační středeční výhře v poháru. Z obratu byl jen bod. Příbram čeká na výhru už tři zápasy Přečíst článek › „Nemáme tolik lidí, abychom protočili celou sestavu. Všude jsme byli pozdě. Měli jsme v nohách středečních 120 minut. Na Lomu bylo znát, že ve středu nehrál,“ poukázal Glogar na největší rozdíly v nasazení mezi oběma týmy a také, že až na jedinou výjimku nastoupil v neděli totožný kádr jako proti Táborsku. Odpočatý favorit ukázal v Sedlčanech, že to s postupem do ČFL myslí vážně a svá slova potvrdil jednoznačně i na hřišti. I po obrátce pokračovala jednostranná záležitost a domácí gólman musel i ve druhém poločase třikrát lovit míč z vlastní brány. „Za poslední tři roky, co jsem v divizi, jsem neviděl lepší tým, než teď Lom. Půlka jeho kádru navíc nemá co dělat v divizi. Kvalitativně nás přehrál a neměli jsme na něj,“ vysekl poklonu soupeři brankář Glogar a naznačil, že v týmu soupeře nastoupili i hráči, kteří by klidně mohli hrát i výš. Takový Pfeifer, jenž se postaral o pátý gól hostů, nastoupil loni v první lize za Pardubice. Parta z Eura zase spolu. Nedvěd pálil a rozdal "koňara", Kuka už prý končí Přečíst článek › Tři porážky zkraje sezony znamenají, že se Sedlčany krčí na posledním místě se skóre 2:10 a jako jediné zůstávají bez bodu. „Pořád nás čekají týmy, na které umíme. Věřím, že začneme body sbírat. Musíme si sednout. Za týden hrajeme zas. S Přešticemi umíme hrát. Když každý z nás podá nejlepší výkon, tak body odvezeme,“ vzhlížel už k dalšímu utkání Glogar. Lom je naopak neohroženě první s plným počtem bodů a navíc bez inkasované branky. Tatran Sedlčany – Sokol Lom 0:6 (0:3) Branky: 27., 45. a 59. Musiol, 11. Neužil, 70. Pfeifer. 78. Novák. Rozhodčí: Mazanec – Kastl, Hessová. Diváci: 608. Sedlčany: Glogar – Repetný, Brotánek, Sosnovec, Novotný – Soldát (Hašek), Dvořák (Matoušek), Kdolský, Hanuš – Habart (Čipera), Haas (Krůta). ONDŘEJ JÍCHA

