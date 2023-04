Klíčem k utkání byl vstup do zápasu. Tochovičtí se chtěli doma předvést a hned zkraje utkání otevřeli skóre. Vlčka sice ještě vychytal gólman Růžička, proti dorážce Čížka už byl ale bez nároku. Středočeši byli vedoucí branou povzbuzeni a byli aktivnější. Ve třicáté minutě si navíc po rohovém kopu vynutili penaltu, ke které se postavil kapitán Sirotek a bez problémů jí proměnil.

„Hráli jsme fakt dobře. Už jsme tři body potřebovali. Zápas s Krumlovem se nám moc nepovedl, tak jsme to doma museli napravit,“ řekl autor první branky Josef Čížek, ve kterém ještě rezonoval předchozí zápas na jihu Čech, kde Tochovice utopily tři body. Doma ale předvedly stejně jako loni na jaře bezchybný výkon, po kterém si připsaly důležité vítězství v boji o záchranu. „Snažíme se chodit do brány nejvíc, což vyšlo. Bery (brankář Ondřej Beran) zachytal výborně,“ podotkl 21letý hráč domácího celku.

Promarněná šance v zákrutu Vltavy. Tochovice utopily v Krumlově další bod

Na startu druhého poločasu všem zahrozilo, když Mourek poté, co dostal kolíky na koleno, zůstal ležet na trávníku. Nakonec musel střídat. O to větší byla pomsta. Zkušený Daniel Huňa vystihl chybný výkop gólmana Růžičky a okamžitě mu poslal do brány nechytatelný lob. „Už od první minuty jsem si všímal, že je brankář často venku. V prvním poločase jsem se ale nedostal k takové příležitosti, abych ho mohl vyzkoušet. Vlastně díky špatné rozehrávce Rokycan jsem se k tomu dostal, zvedl jsem hlavu a zkusil. Jsem rád, že jsme utkání gólem na 3:0 uklidnili,“ těšilo 43letého matadora.

Tochovice tak doma připsaly důležité tři body, které je přiblížily soupeřům před nimi. Rokycany jsou jedním z nich. „Ony jsou taky dole. Potřebujeme se přes ně dostat a stejně tak i Mariánské Lázně. Musíme!“ hlásil Čížek. Právě ony budou dalším soupeřem. Hrát se bude na západě Čech a o hodně. Vítěz by se měl alespoň na chvíli dostat mimo sestupové příčky. Jejich nejbližší sok je ale pěkně rozjetý, připsal už tři výhry v řadě a doma bude chtít rozhodně přidat další.

Tochovice – Rokycany 3:0 (2:0)

Branky: 8. Čížek, 30. Sirotek (p), 67. Huňa. ŽK: 2:5. Rozhodčí: Tesař – Janíček, Havlík. Diváci: 150.