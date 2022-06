Musely vyhrát. Bez tří bodu by jen těžko mohly pomýšlet na udržení divize. Ač měly Tochovice proti sobě těžkého soupeře, tak opět dokázaly, že proti silným soupeřům se jim doma daří. Velkou show rozjel od začátku kapitán domácích Petr Sirotek, který byl hlavním hrdinou zápasu. Už v desáté minutě si poradil jak pán ve stylu velkých střelců a po krásném pasu za obranu otevřel přízemní střelou skóre.

Domácí pokračovali v honbě za třemi body a o chvíli později zvyšoval na 2:0 brankou na zadní tyči Martin Pazderník. Výborný vstup Tochovic potvrdil trefou z penalty Sirotek. „Benátky mi přišly ze začátku zaskočené a měly problémy s naším presinkem. Nám se podařilo proměnit naše šance a tím pádem jsme vedli 3:0,“ uvedl brankář Ondřej Beran.

„Do zápasu jsme vstoupili přímo šíleně. Vůbec jsme si neplnili věci, které jsme si řekli v kabině. Věděli jsme, jak bude zápas od začátku probíhat, protože Tochovice hrály od začátku o padáka a my jsme se tomu nedokázali absolutně přizpůsobit. Všude jsme byli druzí, neměli jsme odražené balóny a nevyrovnali jsme se v nasazení. Jak jsme odehráli první poločas, bylo hanebné,“ komentoval trenér hostů Jan Kysela.

Hosté po změně stran přeci jen přidali a dočkali se snížení. Macek po hodině hry se šťastnou tečí přeci jen překonal Berana, který šel už do protipohybu a neměl nárok na jeho střelu. „Dostali jsme jeden smolný gól, ale s tou čestností, co měly Benátky, se asi mohlo stát, že mu tam něco spadne, ale bylo to potřeba, abychom vyhráli,“ řekl gólman Tochovic.

V tu chvíli leckoho napadlo, že se ze zápasu stane opět drama, ale domácí zachránil ze situace z druhé vlny nabíhající Sirotek, na něhož si počkal Jendruščák a pocukrovanou přihrávkou ho vybídl k tomu, aby dokonal hattrick. „Když jsme dali na 4:1, tak jsem věřil, že zápas zvládneme,“ ulevil si 22letý gólman Tochovic. „Hrajeme s týmem, který hraje o sestup, takže bychom ho měli přehrát, ale nedokázali jsme to ani v hlavách, ani herně,“ vřelo v Kyselovi.

V závěru zápasu předvedl něco ze svého repertoáru i Beran, který se v závěru blýskl i třemi povedenými zákroky v řadě. Jak sám ale přiznal, tak se do cele situace dostal sám a na levou nohu bude potřebovat individuální trénink. „Třikrát mě trefili, takže jsem byl v laktátu a zavařený, což se mi dlouho nestalo. Gól jsme naštěstí nedostali a podařilo se nám vyhrát,“ oddechl si tochovický brankář.

Tochovice se díky výhře dostaly sice ze sestupového pásma. Nicméně v posledním kole ve Dvoře Králové musí i tak nejlépe vyhrát, aby se zachránily a nemusely se ohlížet na další výsledky. Soupeř ale bude bojovat na domácí půdě rovněž o záchranu a tak se čeká tvrdý boj. „Fotbalově bychom na tom měli být lépe. Dvůr Králové byl tady fyzický a silový. Budou rozhodovat detaily, jednotlivé góly a proměněné šance. Hlavně Nedostat do patnácté minuty gól, jak bylo naším zvykem v minulých zápasech,“ nastínil Beran.

Tochovice – Benátky nad Jizerou 4:1 (3:0)

Branky: 10, 33. (p) a 77. Sirotek, 16. Pazderník – 62. Macek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Brom – Toucha, Vrchota. Diváci: 95.

Tochovice: Beran – Vokurka, Janů, Dušek, M. Čížek (63. Mourek) – Matoušek (63. Jendruščák), Pazderník (89. Ivaník), Tošovský (89. Matějka), Sirotek (77. Sirotek), J. Čížek.

Benátky: Ulrich – Komma, Slicho (46. Boček), Šimeček, Gidion, Kopa, Zabilanský (46. Mbah), Macek, Bodlák, Vobořil, Glöckner.